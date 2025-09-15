Den 50 meter lange fiskebåten Mechanic Stepanov ble ifølge svensk kystvakt rammet av lokalt strømbrudd og påfølgende maskinstans i svensk farvann søndag.

Ifølge Danwatch drev den toppmoderne fiskebåten over tre undersjøiske data- og kommunikasjonskabler mellom Sverige og Danmark akkurat da motorkraften forsvant, viser data fra MarineTraffic.

Skipet meldte om problemene rett før det kom fram til området der kablene ligger på havbunnen, og kontrollen ble gjenvunnet like etter at det hadde passert over dem. Passeringen tok 20–30 minutter.

– Dette skipet er i stand til å utføre lyssky operasjoner under havoverflaten. Det har store kraner til dette og er topp moderne med kraftige kommunikasjonsantenner som er i stand til å både motta og sende, sier orlogskaptein og forsvarsanalytiker Jens Wenzel Kristoffersen.

Da skipet endelig stoppet å drive rundt, lå det for anker i Øresund i 20 timer, et lite stykke fra en undersjøisk gassrørledning fra Swedegas som går mellom Amager og Skåne. Samtidig lå det i nærheten av Københavns lufthavn og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) lokaliteter på Sandagergård på sørspissen av Amager.

– Det er jo et mønster som vi har sett andre steder med andre skipstyper, og nå er det bare en fiskebåt man benytter, sier tidligere sjefanalytiker Jacob Kaarsbro i FE, nå selvstendig sikkerhetsrådgiver.

Han sier det kan dreie seg om både forsøk på sabotasje eller å overvåke Kastrup-flyplassen eller etterretningstjenesten. Han legger imidlertid til at sistnevnte nok har hatt kontroll.

Et Nato-krigsskip som seiler under britisk flagg, et dansk militært fartøy og et svensk politifartøy lå nært det russiske fartøyet under hendelsen, viste data fra MarineTraffic.