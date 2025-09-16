SSB endrer sin renteprognose, og tror nå på bare ett rentekutt i år. Deretter fortsetter Norges Bank med to kutt neste år.

Ved inngangen til 2025 trodde SSB på hele fem rentekutt i år. Før sommeren slo Byrået av til to, hvorav det ene kom i juni, blant annet på grunn av effektene av økt toll.

En grunn til at SSB nå venter færre rentekutt enn tidligere er at farten i norsk økonomi ventes å holde seg høy. En annen, og kanskje viktigere, er at lønnsveksten er uventet høy. Det gjør at husholdningene trolig vil få en reallønnsvekst skyhøyt over historiske gjennomsnitt.

– Lønnsvekst bremser kutt

«Lønnsveksten er klart høyere enn det sentralbanken tidligere la til grunn», konstaterer SSB med henvisning blant annet til løpende tall som har indikert opptil 5,3 prosent høyere lønn enn på samme tid i fjor.

«Ettersom lønnsveksten erfaringsvis tillegges betydelig vekt, tar det trolig litt lenger tid før renta kommer ned», er konklusjonen.

SSB har løftet sitt anslag for årets lønnsvekst fra 4,4 til 4,9 prosent: «Hvis Norges Bank gjør det samme, kan det bidra til at de utsetter rentekuttet fra september til desember».

De kommende årene vil høy reallønn og lavere renter løfte aktiviteten, og det samme gjelder offentlig etterspørsel.

Resultatet er en vekst i fastlands-BNP på over det SSB regner for trendvekst.

Skyhøy reallønnsvekst

I år endte lønnsoppgjøret med en ramme på 4,4 prosent lønnsvekst, men SSB tror altså at dette sprekker klart.

Det gir en reallønnsvekst på 1,9 prosent. De neste årene ventes reallønnsveksten gradvis å avta til litt over 1 prosent i 2028. Dette er fortsatt skyhøyt over gjennomsnittet de siste ti årene, som er 0,3 prosent.

På toppen av dette kommer det som trolig vil være en ekspansiv finanspolitikk. Både i 2023, 2024 og så langt i år har offentlig etterspørsel vokst klart mer enn økonomien totalt, og dette vil trolig holde seg, gitt størrelsen på Oljefondet, tror SSB.

Over Norges Bank

Med en prognose om totalt tre rentekutt før 2026 er over, legger SSB seg nå høyere enn Norges Banks gjeldende rentebane. Denne indikerer tett på to rentekutt før jul i år, og så tre til neste år.

En grunn til at Norges Bank overrasket med sitt rentekutt i juni var frykten for at arbeidsmarkedet ville bli svakt. Det tror ikke SSB, som i stedet venter at arbeidsledigheten topper i år. Dessuten peker SSB på at oppgangen i ledighetsraten, målt ved AKU, ikke skyldes svak etterspørsel etter arbeidskraft, men heller at flere har meldt seg på arbeidsmarkedet.

Oljeæraen bremser

SSBs prognoser viser tydelig omslaget i olje- og gassnæringen. For det første mister økonomien drahjelp ved at oljeinvesteringene vil synke klart de neste årene. Dessuten blir det stor forskjell mellom veksten i totalt BNP og fastlands-BNP.

Samtidig tror SSB at boliginvesteringene fortsetter fallet også i 2026. Til nå har imidlertid SSB bommet ganske systematisk på omslaget i boliginvesteringene, og fanget opp stupet i investeringene veldig sent.