– De bør ansettes umiddelbart

Den europeiske sentralbank (ESB) står klar til å justere pengepolitikken dersom den økonomiske situasjonen endrer seg, og selv om dagens rentenivå nå er passende. Det sier visesentralbanksjef Luis de Guindos i ESB, ifølge Bloomberg.

– Vi er alle enige om at vi må holde alle muligheter åpne, sier spanjolen i et intervju med den tyske avisen Die Welt.

– Hvis situasjonen endrer seg, vil vi justere holdningen vår deretter.

– Bør ansettes umiddelbart

– Og for å være helt ærlig: Hvis du finner noen som kan forutse de neste seks månedene med sikkerhet, bør vi ansette dem umiddelbart, sier ESB-toppen.

Han mener derimot at det ikke finnes noen som kan spå fremtiden med sikkerhet.

– Markedene har en tendens til å reagere med volatilitet. En sentralbank derimot, kan ikke være volatil. Det er derfor vi må handle med varsomhet. Og det er akkurat det vi gjør, sier de Guindos.

Inflasjonen nær målet

I forrige uke holdt ESB styringsrenten alle sine tre nøkkelrenter uendret, i tråd med forventningene, og for andre rentemøte på rad.

Neste rentebeslutning fra Den europeiske sentralbank ventes 30. oktober, og ifølge Bloomberg er det blant de fleste økonomer og investorer ikke ventet nye justeringer da.

Inflasjonen i eurosonen var på 2,1 prosent i august, etter å ha ligget på 2,0 prosent de to foregående månedene. ESBs inflasjonsmål er på 2 prosent. Økonomien forøvrig har dessuten håndtert motvinder fra kriger og amerikanske tollsatser, skriver nyhetsbyrået.