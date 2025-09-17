Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve senker styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent.
Dette var som ventet på forhånd, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på hele 50 basispunkter.
Tre Trump-stemmer
Ved rentemøtet i juli stemte to av medlemmene i Federal Open Market Committee (FOMC) for et rentekutt. Nå har også Trump-rådgiveren Stephen Miran fått midlertidig sete i FOMC, og det var på forhånd ventet at de to dissidentene fra juli, Christopher Waller og Michelle Bowman, ville gå for 50 basispunkter med støtte fra Miran.
Feds pressemelding viser at Miran var alene om å stemme for et «jumbokutt».
Samtidig senker Fed rentebanen. Der sentralbanken før siktet mot en rente på 3,9 prosent ved slutten av året, er målet nå 3,6 prosent. Også for de to neste årene sikter Fed nå 0,2 prosentpoeng lavere.
Feds renteprognose tilsier nå to kutt til i høst, og så et kutt hvert av de to neste årene. Men hele syv av de 19 som avgir sine renteprognoser vil ikke ned fra dagens rente, og en av dem ønsker å heve renten.
Medianen er likevel to rentekutt, med 10 av 19 i favør av minst to rentekutt. Det vil si 9 som ønsker to kutt, og en siste, trolig Stephen Miran, som ønsker hele 5 kutt før jul.
Sist Fed kuttet renten var i desember 2024, altså etter at Donald Trump vant presidentvalget, men før han tiltrådte.
Skremt av arbeidsmarkedet
Så har Fed gjennom rentemøte etter rentemøte vist til hvordan økt toll trolig ville bidra til en inflasjon som allerede var for høy.
Feds prognoser
|2025
|2026
|2027
|På lang sikt
|BNP
|1,6 (0,2)
|1,8 (0,2)
|1,9 (0,1)
|1,8
|Ledighet
|4,5
|4,4 (-0,1)
|4,3 (-0,1)
|4,2
|PCE-inflasjon
|3,0
|2,6 (0,1)
|2,1
|2
|Kjerne-PCE
|3,1
|2,6 (0,2)
|2,1
|2
|Styringsrente
|3,6 (-0,3)
|3,4 (-0,2)
|3,1 (-0,3)
|3,00
Prosent (endring fra juni-prognosen)
Stemningen snudde i juli. Da sank den allerede lave sysselsettingsveksten bratt, og tidligere tall ble revidert mye ned. Dette var bakteppet da Fed-sjefen Jerome Powell i sin «årstale» i august ganske tydelig varslet at arbeidsmarkedet sto i fare for å bli veldig svakt. Talen ble oppfattet som et varsel om et snarlig rentekutt, men Powell understreket sterkt at det ikke var behov eller rom for mange rentekutt.
Feds nye prognoser for ledigheten er likevel ikke hevet. Tvert imot venter Fed nå lavere ledighet neste år enn i sine prognoser fra juni.
Samtidig ventes nå litt høyere inflasjon enn i juniprognosen.
Ikke lenger «sterkt»
I juni omtalte Fed økonomien og veksten som «solid», arbeidsledigheten som «lav» og arbeidsmarkedet som «solid». Bekymringen var heller at inflasjonen «forblir noe høy».
Ved rentemøtet i juli var tonen noe dempet, og Fed pekte på moderasjon i den økonomiske aktiviteten. Fortsatt var ledigheten «lav», arbeidsmarkedet «solid» og inflasjonen «noe høy».
Under sin pressekonferanse onsdag kveld pekte Fed-sjef Jerome Powell mer på arbeidsmarkedet som svakere, men han pekte også på mindre oppside for inflasjonen.
Trump-angrep
I juni signaliserte Fed at det trolig ville komme tre rentekutt før nyttår. Den siste måneden har arbeidsmarkedstallene blitt enda verre. Selv om samtidig inflasjonen øker videre, har dette fått rentemarkedet til å spekulere i om Fed nå kunne komme med et «jumbokutt» på 50 basispunkter.
Denne spekulasjonen har fått næring av Trumps mange angrep på Powell og av at det i løpet av vinteren kan bli enda flere Trump-vennlige stemmer i Federal Open Market Committee (FOMC, Feds rentekomite).