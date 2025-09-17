Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve senker styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent.

Dette var som ventet på forhånd, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på hele 50 basispunkter.

Tre Trump-stemmer

Ved rentemøtet i juli stemte to av medlemmene i Federal Open Market Committee (FOMC) for et rentekutt. Nå har også Trump-rådgiveren Stephen Miran fått midlertidig sete i FOMC, og det var på forhånd ventet at de to dissidentene fra juli, Christopher Waller og Michelle Bowman, ville gå for 50 basispunkter med støtte fra Miran.

Feds pressemelding viser at Miran var alene om å stemme for et «jumbokutt».

Samtidig senker Fed rentebanen. Der sentralbanken før siktet mot en rente på 3,9 prosent ved slutten av året, er målet nå 3,6 prosent. Også for de to neste årene sikter Fed nå 0,2 prosentpoeng lavere.

Feds renteprognose tilsier nå to kutt til i høst, og så et kutt hvert av de to neste årene. Men hele syv av de 19 som avgir sine renteprognoser vil ikke ned fra dagens rente, og en av dem ønsker å heve renten.

Medianen er likevel to rentekutt, med 10 av 19 i favør av minst to rentekutt. Det vil si 9 som ønsker to kutt, og en siste, trolig Stephen Miran, som ønsker hele 5 kutt før jul.