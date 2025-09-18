– Det blir et veldig spennende rentemøte. Vi tror at de holder renta i ro, men det er ikke utenkelig at de også kutter, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets til NTB.

Lenge så det ut som at renten skulle ned i september, men tall for norsk økonomi den siste tiden har fått flere økonomer til å tro at det anslåtte rentekuttet utsettes til desember – eller neste år.

I tillegg til at kjerneinflasjonen nå er høyere enn hva sentralbanken la til grunn tidligere, er den generelle økonomiske aktiviteten i Norge i bedring.

Økonomer som fortsatt tror på rentekutt, peker på at arbeidsmarkedet i Norge har svekket seg den siste tiden.

Midtgaard sier at banken må avveie mellom risikoen for at arbeidsledigheten stiger dersom renten holdes uendret, eller om det er en større risiko at prisveksten ikke kommer ned innen rimelig tid dersom renten kuttes.

– Vi tror sistnevnte veier tyngst nå, som betyr at de holder renta i ro, sier hun.

Byggnæringen kunne trengt rentekutt

Heller ikke sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tror sentralbanken kommer til å sette ned styringsrenten i dag.

– Vi har tvilt oss fram til at renten ikke endres. Og bakgrunnen for det er dels at prisveksten fortsatt er altfor høy, dels at veksten i norsk økonomi er relativt høy, og at Norges Banks eget regionale nettverk peker mot at veksten vil fortsette fremover, sier han til NTB.

Rapporten fra Regionalt nettverk kom forrige uke og viste at norske bedrifter er jevnt over mer optimistiske til vekstutsiktene.

Likevel beskriver Dørum stemningen blant NHOs medlemsbedrifter som lunken og tror deler av næringslivet kunne trengt et rentekutt. Det er særlig bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen som i dag sliter.

– Altså, for mange husholdninger i etableringsfasen vil jo et rentekutt være kjærkomment. Og et rentekutt vil også være kjærkomment for en bygg- og anleggsbransje som fortsatt er i knestående, sier han.

Låntakere håper på lavere rente

Folk flest tror heller ikke at sentralbanken kommer til å kutte renten nå.

I en undersøkelse Respons Analyse har utført for Sparebank 1, svarer bare én av ti at de tror styringsrenten settes ned i dag.

Flere tror isteden på et rentekutt i desember. 4 prosent tror på kutt både i september og i desember, mens til sammen er det 45 prosent som tror det blir ett eller flere rentekutt i år.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1032 personer over 18 år i hele Norge mellom 9. og 16. september. De spurte har oppgitt om de har boliglån, og om lånet er over eller under 2 millioner kroner. I alt 62 prosent av de spurte har boliglån, og blant dem håper mange på lavere renteutgifter.

– Når vi ser på dem som har stort boliglån, på over 2 millioner, er de klart mer optimistiske enn andre til både tidlig rentekutt og flere rentekutt i år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

