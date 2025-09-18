Norges Bank la torsdag frem rentebeslutningen, der sentralbanken kutter styringsrenten med en kvarting, fra 4,25 til 4 prosent.

Samtidig signaliserer Norges Bank færre kutt fremover.

– Det vil trolig være behov for en noe høyere rente fremover enn det var utsikter til i juni, heter det i pressemeldingen.

– Informasjonen vi har fått siden juni tyder på at det er litt færre ledige ressurser i økonomien, og at prisveksten kan holde seg oppe litt lenger enn vi anslo i juni. Derfor vil vi trolig ikke sette renten like raskt ned fremover som vi så for oss før sommeren, kommenterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank varsler nå bare et rentekutt neste år og så et til i 2027. Hele forløpet for renten fremover er dermed en kvarting høyere enn i den tidligere rentebanen.

50/50

De siste dagene har den ventede rentebeslutningen utviklet seg til en skikkelig thriller. I rentemarkedet har prisingen gått fra «nesten sikkert» til nesten 50/50, hvor det ble priset inn omtrent 13 basispunkter lavere rente.

De fleste norske økonomer var omtrent like usikre, selv om flere under tvil landet på at Norges Bank velger å holde styringsrenten uendret på 4,25 prosent.

Les også Økonomene: Dundrende uenige om rentekutt Hvis renten ikke kuttes torsdag, er årsaken inflasjonen og lønnsveksten. Men økonomene er helt uenige om Norges Bank burde fulgt opp egne signaler om rentekutt.

Det var derimot nesten enighet om at inflasjonen og inflasjonen er blitt høyere enn ventet, og at dette kunne få Norges Bank til å bremse.

Høyere lønnsvekst

I likhet med SSB tirsdag, hever Norges Bank sitt anslag for lønnsveksten. Der rammen ved årets oppgjør var 4,4 prosent, jekker Norges Bank opp sin prognose til 4,7 prosent. Det er fortsatt lavere enn SSBs prognose og lavere enn løpende tall tyder på.

Også inflasjonsprognosen heves litt, trolig som en refleksjon av høyere lønnsvekst.

Norges Bank peker samtidig på indikasjoner på høyere produktivitetsvekst. Det gir rom for høy lønnsvekst uten at det i samme grad slår over i prisene.

Boligprisveksten blir mer moderat enn Norges Bank har ventet til nå. Samtidig senker sentralbanken prognosen for hvor ekspansiv finanspolitikken blir, men det ligger ikke an til nedgang i oljepengebruken.