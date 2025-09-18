Reagerer lynraskt på Norges Banks rentekutt

Umiddelbart etter Norges Banks beslutning om å senke styringsrenten torsdag formiddag, opplyser Obos-banken at også den setter ned renten – med inntil 0,25 prosentpoeng.

Dette blir Obos-bankens tredje rentekutt på et halvår. Det første kom etter Norges Banks beslutning om uendret styringsrente i mars, det andre etter sentralbankens rentekutt i juni.

– Det har vært spenning i markedet knyttet til om det ble kutt. Den har vi fulgt med stor iver, og nå følger vi naturligvis etter, sier Tore Weldingh, sjef for Obos-banken, i meldingen. Han opplyser at Obos-bankens beste betingelser vil ligge «godt under fem prosent».

– Stor spenning

Blant de Oslo Børs-noterte bankene var Sparebanken Norge tidligst ute med å kunngjøre rentekutt for boliglån og innskudd. Renten på boliglån og innskudd senkes med inntil 0,25 prosentpoeng.

DNB senker også renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Spenningen knyttet til dagens rentebeslutning var stor. Jeg er glad for at vi kan følge opp med å varsle et boliglånskutt til våre kunder, sier Maria Ervik Løvold, konserndirektør for personmarked i DNB, i en melding.

DNB byr nå på en flytende boliglånsrente på 4,99 prosent for unge kunder og førstegangskjøpere.

SpareBank 1 Helgeland, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Sør-Norge, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Østlandet, Sparebanken Møre og Sparebanken Øst har fulgt opp med kutt på inntil 0,25 prosentpoeng i sine utlåns- og innskuddsrenter.

Videre har Handelsbanken og Nordea kuttet rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng etter torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank.

Dobbelt rentekutt

KLP Banken var også raskt ute med rentekutt etter torsdagens rentebeslutning. De senker imidlertid renten på boliglån med dobbelt så mye som Norges Banks kutt – 0,50 prosentpoeng.

Rentekuttet gjelder for alle ordinære boliglån i KLP Banken med flytende rente, opplyses det. Innskuddsrentene nedjusteres samtidig med inntil 0,25 prosentpoeng.

Beste boliglånsrente hos KLP Banken blir 4,55 prosent nominelt for førstehjemslån for unge KLP-medlemmer, mens beste innskuddsrente blir 4,05 prosent nominelt for alle kunder.

Bulder Banks rentekutt blir på 0,25 prosentpoeng, og gjelder alle rentetrinn. Deres laveste boliglånsrente blir følgelig 4,80 prosent nominelt og 4,91 prosent effektivt.

– Vi jubler for at Norges Bank setter ned renten i dag og vet at kundene våre gjør det samme, sier Bulder-sjef Simen Eilertsen i en melding.

Fana Sparebank setter også ned renten med inntil 0,25 prosentpoeng for sine boliglånskunder. SpareBank 1 Sogn og Fjordane kutter med 0,25 prosentpoeng for lån og innskudd for nye og eksisterende kunder.