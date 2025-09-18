Urovekkende tall reverseres

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA var 231.000 i ukesperioden som ble avsluttet med 13. september, viser nye jobless claims-tall torsdag.

På forhånd var det ventet til 240.000, etter at tallet for uken før viste 264.000, ifølge Trading Economics.

Nedgangen på 33.000 er den største på nesten fire år, melder Bloomberg – og kommer etter en uvanlig høy økning i antallet nye trygdesøkere uken før.

Med et fall til 231.000 er det ukentlige jobless claims-tallet nede igjen ved nivåene fra store deler av året så langt, og dessuten ikke langt unna nivåene fra før coronapandemien, skriver nyhetsbyrået.

Foregående ukes måling på 264.000 var forøvrig den høyeste siden oktober 2021. Da ble tallet påvirket av fridagen Labor Day samt svindelforsøk i Texas.

Færre blir på trygd

Antallet personer som fortsetter å motta dagpenger – såkalte continuing claims – sank fra 1.927.000 til 1.920.000 pr. 6. september.

Det er det laveste nivået siden sent i mai, ifølge Trading Economics.

Konsensus på forhånd pekte mot 1.950.000.

Onsdag kveld besluttet Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell å senke styringsrenten som følge av signaler om uro i arbeidsmarkedet. Powell uttalte at han ikke lenger kan karakterisere arbeidsmarkedet som «veldig solid», og beslutningstagere ser nå økt risiko for høyere arbeidsledighet, skriver Bloomberg.