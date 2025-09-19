Estland: Luftrom krenket av russiske kampfly

Tre russiske jagerfly fløy inn i Estlands luftrom fredag morgen uten tillatelse. De ble der i tolv minutter, ifølge den estiske regjeringen.

Nato-jagerfly fra Italia, stasjonert i Polen, ble sendt for å avskjære flyene. Også svenske og finske jagerfly reagerte for å følge med på de russiske flyene. Hendelsen har vekket en rekke kraftige reaksjoner fra europeiske ledere.

Flyene kom inn over øya Vaindloo i Østersjøen mellom Estland og Finland, ifølge den estiske avisen Postimees.

Bruker Nato-artikkel 4

Estlands statsminister har besluttet å be om konsultasjoner i Nato i tråd med alliansens artikkel 4, opplyser han i sosiale medier.

– I morges kom tre russiske Mig-31 jagerfly inn i estisk luftrom. Nato-jagerfly responderte og de russiske flyene ble presset til å flykte. Et slikt brudd er fullstendig uakseptabelt, skriver statsminister Kristen Michal.

Nato-sjef Mark Rutte sier han har vært i kontakt med den estiske statsministeren, og sier Nato-operasjonen «Eastern Sentry» responderte raskt og målrettet.

Regjeringen kalte inn Russlands øverste diplomat i landet på teppet og leverte en protest på handlingen til dem.

Artikkel 4 lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».

– Enestående brutal

Ifølge den estiske tabloidavisen Õhtuleht er dette fjerde gang russiske kampfly krenker estisk luftrom i år.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna kaller imidlertid fredagens hendelse enestående brutal.

– Russland har krenket estisk luftrom fire ganger i år, noe som i seg selv er uakseptabelt, men dagens krenkelse, der tre jagerfly gikk inn i vårt luftrom, er enestående brutal, sier Tsahkna.

– Russlands økende grensetesting og aggresjon må møtes med rask forsterkning av økonomisk og politisk press, sier han.