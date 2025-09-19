Estland: Luftrom krenket av russiske kampfly

Tre russiske jagerfly fløy inn i Estlands luftrom fredag morgen uten tillatelse. De ble der i tolv minutter, ifølge den estiske regjeringen.
Nato-jagerfly fra Italia, stasjonert i Polen, ble sendt for å avskjære flyene. Også svenske og finske jagerfly reagerte for å følge med på de russiske flyene. Hendelsen har vekket en rekke kraftige reaksjoner fra europeiske ledere.
Flyene kom inn over øya Vaindloo i Østersjøen mellom Estland og Finland, ifølge den estiske avisen Postimees.
Bruker Nato-artikkel 4
Estlands statsminister har besluttet å be om konsultasjoner i Nato i tråd med alliansens artikkel 4, opplyser han i sosiale medier.
– I morges kom tre russiske Mig-31 jagerfly inn i estisk luftrom. Nato-jagerfly responderte og de russiske flyene ble presset til å flykte. Et slikt brudd er fullstendig uakseptabelt, skriver statsminister Kristen Michal.
Nato-sjef Mark Rutte sier han har vært i kontakt med den estiske statsministeren, og sier Nato-operasjonen «Eastern Sentry» responderte raskt og målrettet.
Regjeringen kalte inn Russlands øverste diplomat i landet på teppet og leverte en protest på handlingen til dem.
Artikkel 4 lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».
– Enestående brutal
Ifølge den estiske tabloidavisen Õhtuleht er dette fjerde gang russiske kampfly krenker estisk luftrom i år.
Estlands utenriksminister Margus Tsahkna kaller imidlertid fredagens hendelse enestående brutal.
– Russland har krenket estisk luftrom fire ganger i år, noe som i seg selv er uakseptabelt, men dagens krenkelse, der tre jagerfly gikk inn i vårt luftrom, er enestående brutal, sier Tsahkna.
– Russlands økende grensetesting og aggresjon må møtes med rask forsterkning av økonomisk og politisk press, sier han.
Flyene skal ikke ha hatt forhåndsgodkjenning og transponderne var slått av. Flyene skal heller ikke ha hatt toveis radiokommunikasjon med estiske flytrafikktjenester.
Eide: – Direkte trussel mot sikkerheten i vår region
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reagerer kraftig på krenkelsen.
– Dette er en alvorlig og uakseptabel handling som utgjør et brudd på internasjonal rett og er en direkte trussel mot sikkerheten i vår region, sier Eide i en epost til NTB.
Han omtaler Estland som en nær alliert og Nato-partner.
– Norge står i full solidaritet med Estland og er i tett kontakt med våre baltiske allierte. Vi forventer at Russland umiddelbart forklarer seg og avstår fra ytterligere provokasjoner, sier Eide.
Kort russisk kommentar
Det russiske utenriksdepartementet har lagt ut en kort melding fra utenriksminister Sergej Lavrov, uten å nevne hendelsen konkret.
– President Vladimir Putin har gjentatte ganger sagt at vi aldri har hatt, har og aldri kommer til å ha planer om å angripe noen Nato- eller EU-land, sier Lavrov.
I forrige uke kom russiske droner inn i Polen. Det også ble oppfattet som en russisk test av Nato, ifølge blant annet utenriksminister Espen Barth Eide. Polen brukte også artikkel 4 i etterkant av hendelsen for å diskutere det med Nato.
Nato og EU reagerer kraftig
– Dette er enda et eksempel på hensynsløs russisk oppførsel og Natos evne til å respondere, sa Natos talsperson Allison Hart i etterkant av hendelsen.
Nato bekrefter hendelsen, og sier at jagerfly fra Nato tok av og avskar de russiske flyene. Generalsekretær Mark Rutte omtaler Natos respons som rask og avgjørende etter en samtale med den estiske statsministeren.
EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa at Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.
– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.
– Vi må ikke vise svakhet, legger hun til.
EU-president Antonio Costa kaller hendelsen «enda en uakseptabel provokasjon» og sier at hendelsen blir tema på et uformelt EU-toppmøte i København 1. oktober.