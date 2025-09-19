– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.

Hun mener den russiske presidenten tester vestlig motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.

– Vi må ikke vise svakhet, sier hun.

Hun sier at EU vil fortsette å støtte sine medlemslands forsvar med europeiske ressurser.