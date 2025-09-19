– En ekstremt farlig provokasjon
EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft etter at russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag.
Publisert 19. sep. | Oppdatert 19. sep.
– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.
Hun mener den russiske presidenten tester vestlig motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.
– Vi må ikke vise svakhet, sier hun.
Hun sier at EU vil fortsette å støtte sine medlemslands forsvar med europeiske ressurser.