Eide: – En alvorlig og uakseptabel handling

Tre russiske kampfly krenket estisk luftrom i rundt tolv minutter fredag. Også EU og Nato har reagert kraftig.

– Dette er en alvorlig og uakseptabel handling som utgjør et brudd på internasjonal rett og er en direkte trussel mot sikkerheten i vår region, sier Eide i en epost til NTB.

Han omtaler Estland som en nær alliert og Nato-partner.

– Norge står i full solidaritet med Estland og er i tett kontakt med våre baltiske allierte. Vi forventer at Russland umiddelbart forklarer seg og avstår fra ytterligere provokasjoner, sier Eide.