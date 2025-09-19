Nato: Samles tidlig neste uke for Estland-møte

Nato: Samles tidlig neste uke for Estland-møteNatos øverste politiske beslutningsorgan Det Nordatlantiske Råd møtes tidlig neste uke for å diskutere den russiske krenkingen av Estlands luftrom. MakroPublisert 19. sep.+ merMØTES: Neste uke møtes Nato-landene for å diskutere Estland-hendelsen. Foto: Geert Vanden WijngaertLukkMØTES: Neste uke møtes Nato-landene for å diskutere Estland-hendelsen. Foto: Geert Vanden WijngaertVis artiklerNTBSend epostTips megSend epostKopier lenkenDel på FacebookDel på TwitterDel på LinkedinDel