Nato: Samles tidlig neste uke for Estland-møte

Natos øverste politiske beslutningsorgan Det Nordatlantiske Råd møtes tidlig neste uke for å diskutere den russiske krenkingen av Estlands luftrom.

Publisert 19. sep.
MØTES: Neste uke møtes Nato-landene for å diskutere Estland-hendelsen. Foto: Geert Vanden Wijngaert
NTB
Tre russiske kampfly krenket Estlands luftrom i 12 minutter fredag, ifølge den estiske regjeringen.

Estland har krevd et møte i Nato i tråd med artikkel fire i Atlanterhavspakten.

Informasjon om bruk av AI