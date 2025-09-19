Trump: USA og Kina godkjenner TikTok-avtale

TikTok får bli i USA etter at Trump og Xi ga grønt lys til ny eierstruktur. ByteDance reduserer sin eierandel til under 20 prosent.

President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping har godkjent en foreløpig avtale som gir en gruppe amerikanske investorer kontroll over TikToks virksomhet i USA. Det skriver Wall Street Journal.

Avtalen innebærer at en ny enhet overtar TikToks amerikanske operasjoner, og vil lisensiere algoritmen fra morselskapet ByteDance. Formålet er å imøtekomme amerikanske bekymringer om nasjonal sikkerhet.

– Jeg hadde nettopp en veldig produktiv samtale med president Xi. Vi gjorde fremgang på mange viktige saker, inkludert godkjenningen av TikTok-avtalen, ifølge Trump.

ByteDance bekrefter at de vil følge gjeldende lover for å sikre at TikTok forblir tilgjengelig i USA.

– Vi takker president Xi Jinping og president Donald J. Trump for deres innsats for å bevare TikTok i USA, ifølge en talsperson for ByteDance.

Ifølge avisen vil konsortiet av nye og eksisterende investorer eie omtrent 80 prosent av det nye selskapet. Oracle og Silver Lake skal eie rundt halvparten, mens investorer som Susquehanna, KKR og General Atlantic beholder omtrent 30 prosent.

Xi understreker samtidig viktigheten av like konkurransevilkår.

– Den kinesiske regjeringen respekterer selskapets ønsker, og ønsker forhandlinger som balanserer alle parters interesser, ifølge Xi.