Colombias fungerende utenriksminister Rosa Villavicencio sier til AFP at USAs utplassering av flere krigsskip utenfor Venezuela var «uforholdsmessig», og at trusselen om militær intervensjon skaper uro i regionen.

– En så omfattende militær tilstedeværelse i regionen kan ikke forsvares, sa hun.

Hun avviste president Donald Trumps påstander om at utplasseringen av flere amerikanske krigsskip, en ubåt og en skvadron med F-35 jagerfly var rettet mot bekjempelse av narkotikahandel.

Dette har «ingenting med kampen mot narkotikahandel å gjøre,» insisterte hun, og ga uttrykk for bekymring for at USA kan angripe Venezuela og forsøke å styrte president Nicolás Maduro.

Venezuela har anklaget USA for å føre en «udeklarert krig» i Karibia.

Trump har sagt at amerikanske styrker har «tatt ut» tre båter med smuglere som skal ha fraktet narkotika. Minst 14 personer skal ha blitt drept i angrepene.

Villavicencio sier at disse angrepene sannsynligvis var ulovlige, og hun insisterte på at mistenkte burde pågripes, ikke drepes.