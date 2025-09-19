Trump: Vil innføre gebyr på «high-tech» arbeidsvisum

Søknad om arbeidsvisum til USA av typen H-1B, som særlig brukes av profesjonelle i teknologibransjen, skal koste 100.000 dollar, sier Trump.

Donald Trump
Publisert 19. sep. | Oppdatert 19. sep.
OVER EN MILLION KRONER: USAs president Donald Trump vil skru opp prisen på arbeidsvisum for spesialister kraftig.  Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB
NTB
Den høye prislappen skal være et tiltak i rekken for å redusere innvandringen til USA, ifølge en tjenesteperson ved Det hvite hus.

Det ventes at president Donald Trump signerer avgjørelsen fredag kveld.

Visumet H-1B er en type arbeidsvisum for spesialiserte arbeidstakere. Særlig teknologi- og bemanningsbransjen har brukt ordningen i stor grad for å dekke en rekke stillinger med utenlandske arbeidere. Amazon fikk godkjent 10.000 slike visum for sine arbeidere så langt i år. Microsoft og Meta hadde over 5000 søkere hver.

Prisen har tidligere ligget på mellom 17.000 og 45.000 kroner, skriver CBS News. Visumet har vært omdiskutert, og de store tek-selskapene har blitt beskyldt for å hente inn utenlandske arbeidere med visum heller enn å ansette amerikanere i stillinger med lav lønn, skriver kanalen.

Over 70 prosent av visumholderne er fra India, mens rundt 12 prosent er fra Kina, ifølge tall fra amerikanske myndigheter.

