Zelenskyj: Fornøyd med EUs sanksjonspakke mot Russland

Forbud mot import av russisk LNG innen 1. januar 2027 er et av tiltakene som foreslås i EUs 19. sanksjonspakke mot Russland, bekreftet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fredag.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe Russlands brutale krig. Derfor oppfordrer jeg medlemsstatene til raskt å støtte sanksjonene, sier hun.

Utover å forby import av gass vil EU-kommisjonen også gå etter Russlands oljeeksport ved å senke pristaket for russisk olje til 47,50 dollar per fat.

Zelenskyj mener tiltakene vil ha en betydelig effekt på den russiske økonomien.

– Den retter seg mot de viktigste drivkreftene i krigsøkonomien: energiinntekter, finans, høyteknologiske ressurser og den militærindustrielle basen, skrev Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

– Dette er et viktig skritt som vil øke presset på den russiske krigsmaskinen og gi en merkbar effekt, skriver han.

Sanksjonspakken må godkjennes av EUs medlemsland før den eventuelt kan tre i kraft.