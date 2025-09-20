Natos øverste politiske beslutningsorgan møtes neste uke for å diskutere russiske krenking av Estlands luftrom. Russland nekter for å ha gjort noe galt.

Tre russiske jagerfly fløy inn i Estlands luftrom fredag morgen uten tillatelse. De ble der i tolv minutter, ifølge den estiske regjeringen.

Nato bekrefter hendelsen, og sier at jagerfly fra Nato tok av og avskar de russiske flyene.

Russland mener derimot de kun har fløyet i samsvar med internasjonale regler og ikke har krenket luftrommet over Estland.

– Krenket ikke estisk luftrom

I en uttalelse skriver det russiske forsvarsdepartementet at tre russiske kampfly fredag gjennomførte en planlagt flyging fra Karelen i Russland til den russiske enklaven Kaliningrad, som ligger mellom Litauen og Polen.

De hevder flygingen ble gjennomført i samsvar med internasjonale flyregler.

– Under flygingen avvek ikke de russiske flyene fra den avtalte flyruten og krenket ikke estisk luftrom, heter det i uttalelsen.

Les også Estland: Luftrom krenket av russiske kampfly Tre russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag, opplyser landets myndigheter.

Nato møtes neste uke

Estland har bedt om et møte i Nato i tråd med artikkel 4 i Atlanterhavspakten.

Nato-talskvinne Allison Hart opplyser at Natos øverste politiske beslutningsorgan Det Nordatlantiske Råd møtes tidlig neste uke for å diskutere den russiske krenkingen av Estlands luftrom.

Artikkel 4 lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».

– Enestående brutal

Ifølge den estiske tabloidavisen Õhtuleht er dette fjerde gang russiske kampfly krenker estisk luftrom i år.