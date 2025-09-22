Dilemma for svenskene: – Som å kaste mynt og krone

Erik Thedéen

Økonomene virker langt fra samstemte om tirsdagens rentedom fra svenske Riksbanken.

Publisert 22. sep.
Henning Christensen
Journalist

Sveriges sentralbank står overfor et vanskelig valg denne uken. Skal styringsrenten senkes for å fyre opp en langsom økonomi, eller skal den holdes uendret for å dempe en økende inflasjon? Før rentebeslutningen tirsdag ser også økonomene ut til å være like usikre, melder Bloomberg.

13 av 22 økonomer svarer i en Bloomberg-undersøkelse at de venter en uendret styringsrente fra Riksbanken. Resten venter et kutt på 0,25 prosentpoeng fra dagens 2,00 prosent.

Riksbankens forrige rentekutt kom i juni. Da signaliserte også sentralbanksjef Erik Thedéen muligheter for ytterligere rentegrep senere i år for å hjelpe økonomien. Siden har inflasjonen imidlertid skutt i været, skriver nyhetsbyrået.

Myntkast

– Det er litt som å kaste mynt og krone og gjette hva de vil gjøre. De har latt døren stå åpen for å holde renten uendret – eller å senke den, sier Handelsbanken-økonom Christina Nyman til Bloomberg.

I august var konsumprisveksten i Sverige på 1,1 prosent, opp fra 0,8 prosent i juli og 0,7 prosent i juni. Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.

Den annualiserte BNP-veksten var på 1,4 prosent i andre kvartal, høyere enn konsensus på 1,2 prosent og opp fra 0,6 prosents vekst i første kvartal.

I tillegg til selve rentebeslutningen tirsdag er det også knyttet spenning til Riksbankens nye rentebane og økonomiske prognoser.