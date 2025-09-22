Sveriges sentralbank står overfor et vanskelig valg denne uken. Skal styringsrenten senkes for å fyre opp en langsom økonomi, eller skal den holdes uendret for å dempe en økende inflasjon? Før rentebeslutningen tirsdag ser også økonomene ut til å være like usikre, melder Bloomberg.

13 av 22 økonomer svarer i en Bloomberg-undersøkelse at de venter en uendret styringsrente fra Riksbanken. Resten venter et kutt på 0,25 prosentpoeng fra dagens 2,00 prosent.

Riksbankens forrige rentekutt kom i juni. Da signaliserte også sentralbanksjef Erik Thedéen muligheter for ytterligere rentegrep senere i år for å hjelpe økonomien. Siden har inflasjonen imidlertid skutt i været, skriver nyhetsbyrået.

Myntkast

– Det er litt som å kaste mynt og krone og gjette hva de vil gjøre. De har latt døren stå åpen for å holde renten uendret – eller å senke den, sier Handelsbanken-økonom Christina Nyman til Bloomberg.

I august var konsumprisveksten i Sverige på 1,1 prosent, opp fra 0,8 prosent i juli og 0,7 prosent i juni. Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.

Den annualiserte BNP-veksten var på 1,4 prosent i andre kvartal, høyere enn konsensus på 1,2 prosent og opp fra 0,6 prosents vekst i første kvartal.

I tillegg til selve rentebeslutningen tirsdag er det også knyttet spenning til Riksbankens nye rentebane og økonomiske prognoser.