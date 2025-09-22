I sine tollforhandlinger med USA fikk Sør-Korea senket USAs tollsatser fra 25 til 15 prosent, mot at Sør-Korea investerer 350 milliarder dollar i USA. Den avtalen var en bred enighet mellom de to landene, og forhandlingene om den endelige avtalen pågår fortsatt.

Sør-Koreas president, Lee Jae Myung sier i et intervju med Reuters at investeringene på 350 milliarder kan føre økonomien landet inn i en krise på nivå med den asiatiske finanskrisen i 1997.

Lee sier en avtale om valutaveksling mellom de to landene er avgjørende for å unngå at det får katastrofale følger for Sør-Koreas økonomi.

– Dersom vi skulle ta ut 350 millioner dollar på måten som USA krever, og investere alt i USA, vi Sør-Korea stå overfor en situasjon lik den under finanskrisen i 1997, sier Lee til Reuters.

Dersom store mengder av Sør-Koreas valuta won brukes til å kjøpe dollar, vil det skape et stort salgspress som svekker wonen.

Trump skal bestemme

For å unngå en kraftig svekkelse av wonen har Sør-Korea foreslått en valutavekslingsavtale med USA.

Lee sa ikke noe om hvordan USA stiller seg til en slik avtale, men Japan har i lengre tid hatt en lignende avtale stående med USA, mellom Bank of Japan og Federal Reserve. USA har ikke gitt indikasjoner på om det kan være aktuelt med en lignende vekslingsavtale med Sør-Korea.

For å få senket sine tollsatser inngikk Japan en avtale om å stille 550 milliarder dollar til disposisjon som Trump kan bruke til å investere i USA.

For det er Trump som skal bestemme hvor investeringene skal gjøres.

Samtidig har USA og Sør-Korea skriftlig undertegnet at prosjektene skal være kommersielt gjennomførbare. Det gir grobunn for uenigheter i forhandlingene mellom de to landene, som kan trekke ut i lang tid.

– Vi burde få slutt på denne ustabile situasjonen så fort som mulig, svarer Lee på spørsmål om forhandlingene kan fortsette inn på nyåret.

Arresterte sørkoreanere

I starten av juni overtok Lee Sør-Koreas presidentverv etter at tidligere president Yook Suk Yeol i april innførte unntakstilstand og ble avsatt, med anklager om forsøk på å gjennomføre statskupp.

I intervjuet med Reuters tok også Lee opp amerikanske myndigheters raid og arrestasjoner av over 300 sørkoreanere ved en Hyundai-fabrikk i Georgia i USA.

Til Reuters sa Lee at folk i Sør-Korea naturligvis var sinte på behandlingen deres landsmenn fikk, hvor blant annet det ble publisert bilder av arbeiderne i håndjern. Presidenten advarte om at det kan få utenlandske investorer til å tenke seg om flere ganger før det investerer i USA.

Lee ville på sin side ikke skylde på Trump – faktisk hyllet han den amerikanske presidenten for å tilby arbeiderne å bli i USA – men at måten arrestasjonene ble gjort på var et resultat av «et overivrig amerikansk politi».

Denne uka skal Lee til New York for å tale til FNs generalforsamling, samt lede et møte i Sikkerhetsrådet. Det er første gang en sørkoreansk president styrer et møte i FNs høyeste organ.