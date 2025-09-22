Russland planlegger å fryse de føderale utgiftene neste år, for å prøve å håndtere et raskt voksende budsjettunderskudd, skriver Bloomberg.

Samtidig vurderer myndighetene i landet å øke skattene for spe på statsfinansene, som lider tungt på grunn av krigen i Ukraina, kombinert med fallende olje- og gassinntekter.

Tredoblet underskudd

Ifølge kilder Bloomberg har snakket med, vurderer Finansdepartementet å øke merverdiavgiften fra 20 til 22 prosent fra 2026. Samtidig kan skatteplikten utvides til selskaper med årlig inntekt ned mot 10 millioner rubler, mot dagens 60 millioner. Tiltaket kan ifølge anslag gi staten rundt 1.000 milliarder rubler – rundt 118 milliarder kroner – i årlige inntekter.

– Vi må gjøre budsjettet mer robust, slik at det kan møte de begrensningene vi står overfor, sa finansminister Anton Siluanov under et forum i Moskva i forrige uke.

Selv om regjeringen formelt har hatt stramme mål, har utgiftene jevnlig overskredet planene under krigen, ifølge Bloomberg. For 2025 er utgiftene oppjustert til 42,3 billioner rubler, tilsvarende 19 prosent av BNP. Samtidig har budsjettunderskuddet økt fra et opprinnelig mål på 0,5 prosent av BNP til 1,7 prosent.

Kritisk næringsliv

Forrige gang Russland økte merverdiavgiften var i 2019, da satsen ble hevet fra 18 til 20 prosent. Sentralbanken advarte den gang mot inflasjonseffekter, men virker mer forsonlig denne gangen.

– Hvis underskuddet vokser, må vi heve styringsrenten. Det er bedre at utgifter dekkes av inntekter enn av gjeld, sa sentralbanksjef Elvira Nabiullina tidligere denne måneden.

Næringslivsledere reagerer derimot sterkt på utsiktene til nye skatteskjerpelser, ifølge Bloomberg.

– Økt merverdiavgift er det mest ubehagelige både for bedrifter og forbrukere, sier Alexander Sjochin, leder for den russiske arbeidsgiverorganisasjonen RSPP.

– Til slutt er det forbrukerne som betaler, advarer han.

Det er ventet at den russiske regjeringen legger frem budsjettforslaget sitt for 2026 den 29. september.