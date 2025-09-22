I fritt fall: – Vil gjøre alt

USAs finansminister prøver å hjelpe en argentinsk økonomi i fritt fall.

Publisert 22. sep. | Oppdatert 23. sep.
VENNLIG: Donald Trumps administrasjon er villig til å gå langt for å redde Javier Mileis Argentina. Foto: NTB
«Argentina er en systematisk viktig alliert for USA i Latin-Amerika, og det amerikanske finansdepartementet står klare til å gjøre alt som trengs innenfor sitt mandat for å støtte Argentina», skriver USAs finansminister Scott Bessent på X, og fortsetter:

«Alle mulighetene for stabilisering er på bordet.»

Bessent skriver at «mulighetene» blant annet inkluderer vekslingsavtaler, direkte valutakjøp og kjøp av Argentinas statsobligasjoner utstedt i dollar.

Til privatinvestorene endrer han imidlertid tonen noe, og skriver at «mulighetene for private investeringer fortsetter å være ekspansive, og Argentina will be great again».

ALT ER MULIG: USAs finansminister Scott Bessent (i midten) sier USA holder alle muligheter åpne for å redde Argentinas økonomi. Reuters

«Vi har fortsatt tro på at President Mileis støtte til budsjettdisiplin og vekstreformer er nødvendig for å snu Argentinas lange nedgangshistorie.»

Siden 2022 har den argentinske pesoen i økende tempo svekket seg mot dollaren. Da Javier Milei ble valgt til president i desember 2023 svekket den seg med 74 prosent mot dollaren.

I de påfølgende årene har svekkelsen fortsatt i et jevnt tempo, men etter Trumps toller i vår økte tempoet ytterligere.

Siden 1. april i år alene har pesoen svekket seg med over 30 prosent mot dollaren.

Bessents meldinger på mandag førte imidlertid til at pesoen styrket seg om lag 3,5 prosent mot dollaren.

