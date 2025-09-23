Riksbanken kutter nå styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Begrunnelsen er «å gi å gi ytterligere støtte til økonomien og stabilisere inflasjonen på målet på lang sikt», heter det i pressemeldingen.

13 av 22 økonomer ventet ifølge Bloomberg i forkant en uendret styringsrente fra Riksbanken, mens de resterende hadde tro på et kutt på 0,25 prosentpoeng.

Riksbankens forrige rentekutt kom i juni. Da signaliserte også sentralbanksjef Erik Thedéen muligheter for ytterligere rentegrep senere i år for å hjelpe økonomien.

Kan holdes i ro

Riksbanken påpeker at inflasjonen i Sverige har holdt seg høy. I august var konsumprisveksten i Sverige på 1,1 prosent, opp fra 0,8 prosent i juli og 0,7 prosent i juni. Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.

Unntatt energi falt imidlertid inflasjonen noe og nærmet seg forrige prognose. Ny informasjon har gitt ytterligere tillit til vurderingen om at den høye inflasjonen er midlertidig; for eksempel har bedriftenes prisplaner blitt redusert og kronen har styrket seg», skriver den svenske sentralbanken.

«Forutsetningene for sterkere økonomiske utsikter er fortsatt til stede, og det er noen tegn til at de har blitt bedre i det siste. Veksten har imidlertid vært svak lenge, og tidspunktet for den forventede oppgangen har gradvis blitt utsatt. Vendingen i arbeidsmarkedet ser også ut til å ta lengre tid enn forventet», fortsetter de.

Det påpekes imidlertid at dersom inflasjons- og konjunkturutsiktene holder seg oppe, forventes det at styringsrenten vil forbli på dagens nivå i noen tid fremover.

Uenig

Riksbanken påpeker også at visesentralbanksjef Anna Seim reserverte seg mot beslutningen om å senke styringsrenten. Hun tok i stedet til orde for en uendret styringsrente, sammen med en rentebane som signaliserer en viss sannsynlighet for et nytt kutt i løpet av året.

«Hun argumenterte med at en sårbar tilbudsside, kombinert med en ekspansiv finanspolitikk i 2026, betyr at inflasjonen kan overraske oppover», skriver Riksbanken.