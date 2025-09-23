Full splittelse i Fed

Mandag og tirsdag har en rekke Fed-topper vært ute med kommentarer etter forrige ukes rentemøte. Splittelsen innad i Federal Reserve (Fed), som ble tydelig forrige onsdag, forsterkes av de sprikende vurderingene etterpå.

Ved rentemøtet onsdag stemte Stephen Miran for et dobbeltkutt, der alle de andre nøyde seg med 25 basispunkter. Videre gikk en person inn for ytterligere fem rentekutt i løpet av året, uten at denne personen ble navngitt av Fed. I en tale mandag bekrefter Miran at det var han som ville ha fortgang på rentekuttene.

Bakgrunnen er ikke så mye tilstanden i amerikansk økonomi akkurat nå, som Mirans syn på den nøytrale renten («R-stjerne»). Den nøytrale renten har falt på grunn av svakere befolkningsvekst og innvandringsbremsen.

– Toll hjelper

Miran, som også leder president Donald Trumps økonomiske råd og er oppnevnt til å sitte i Feds rentekomité frem til januar, anslår at styringsrenten bør ligge på 2–2,5 prosent, ned fra dagens intervall fra 4,00 til 4,25 prosent, og vil fort ned dit.

Ikke bare mener han den nøytrale renten er lavere enn andre anslår, men Miran peker også på provenyet fra økt toll og skattereformen, som øker den nasjonale sparingen, og trekker nøytral rente ytterligere ned. Miran medgir at dereguleringer og energipolitikken kan løfte produktivitetsveksten, og dermed også nøytral rente, men mener disse effektene er svakere.

Møter massiv motstand

Men Miran blir motsagt av andre Fed-representanter. Raphael Bostic mener Fed ikke bør kutte renten mer i år. Thomas Barkin støtter Bostic i at aktiviteten i USA trolig vil løfte seg når usikkerheten rundt amerikansk økonomisk politikk avtar. Alberto Musalem advarer mot å kutte mer nå, men åpner for kutt hvis arbeidsmarkedet svekker seg ytterligere. Også Beth Hammack tar utgangspunkt i at arbeidsmarkedet er i ganske god skikk, og vil holde igjen på ytterligere kutt.

Citi Research, som lenge har argumentert for raske og mange rentekutt, mener fortsatt at medianen blant Fed-toppene ligger på den duete siden, og står på sin prognose om rentekutt ved de fire kommende rentemøtene.

I rentemarkedet er prisingen vesentlig mindre aggressiv. Det er forventet et rentekutt i oktober, og kanskje et til i desember. Først i januar har Fed to «sikre» kutt bak seg og ikke før juni har det tredje kuttet kommet.