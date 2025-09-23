Arbeidsledigheten i Finland steg i august til 10 prosent, det høyeste nivået på 20 år, melder Reuters og viser til tall fra landets statistikkbyrå.
I årets andre kvartal var det bare Spania blant EU-landene med større arbeidsledighet enn Finland. Den finske ledigheten var på 10,20 prosent i perioden, mot Spanias 10,29 prosent.
Statistikkmyndighetenes ferske arbeidskraftundersøkelse viser at antallet arbeidsledige personer økte til 267.000 i august.
Svak vekst
Finlands økonomi er blitt hardt rammet av global økonomisk uro og usikkerhet knyttet til Ukraina-krigen, ettersom handelen med Russland tørker ut og eksportselskaper svekkes av høyere kostnader, skriver nyhetsbyrået.
I 2023 var den økonomiske veksten i Finland på minus 0,9 prosent, etterfulgt av en positiv vekst på 0,4 prosent i fjor.
Mandag presenterte det finske finansdepartementet prognoser som peker mot en vekst på bare 1 prosent i 2025.
– Må ikke bli villedet
Midt i den økonomiske uroen har landets trepartskoalisjon på høyresiden innført innstrammingstiltak og utgiftskutt for å begrense økningen i offentlige underskudd, men disse har også svekket den økonomiske veksten og medført oppsigelser, skriver nyhetsbyrået.
Finansminister Riikka Purra, som også er partileder for partiet Sannfinnene, et høyrepopulistisk parti som ble det nest største partiet i Finland ved riksdagsvalget i 2023, forsvarer regjeringens økonomiske politikk.
Hun mener Finlands budsjettunderskudd – som ventes å øke til 4,3 prosent av BNP i år, over EUs krav på 3 prosent – er «et kronisk problem og derfor enda farligere», ifølge Reuters.
– Offentligheten må ikke bli villedet til å tro at det ikke er behov for å spare penger, sier Purra.
Hun erkjenner samtidig at «arbeidsledighet er vårt største problem for øyeblikket».