Arbeidsledigheten over 10 prosent i Finland

267.000 personer var uten jobb i Finland i august. Det er en økning på hele 53.000 fra måneden før og betyr at ledigheten er på 10,2 prosent.

Category iconMakro
Publisert 23. sep. 15:23
NTB
Tips meg
Del

Sist ledigheten var så høy, var helt tilbake i 1998, skriver Svenska YLE.

Det er i Nyland, Finlands klart største region som huser hovedstadsområdet, at ledigheten er høyest. Drøyt 12 prosent av den totale arbeidsstyrken er arbeidsledige her, og 45 prosent av disse igjen er langtidsledige.

Den finske økonomien har blitt hardt rammet av krigen i Ukraina og annen global økonomisk usikkerhet. Det var en vekst på knapt 0,4 prosent i 2024, og den ventes å øke til kun 1 prosent i år.

Samtidig har den borgerlige koalisjonen innført kraftige budsjettkutt for å redusere budsjettunderskuddet.

(©NTB)

Makro

Informasjon om bruk av AI