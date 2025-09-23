Arbeidsledigheten over 10 prosent i Finland

Sist ledigheten var så høy, var helt tilbake i 1998, skriver Svenska YLE.

Det er i Nyland, Finlands klart største region som huser hovedstadsområdet, at ledigheten er høyest. Drøyt 12 prosent av den totale arbeidsstyrken er arbeidsledige her, og 45 prosent av disse igjen er langtidsledige.

Den finske økonomien har blitt hardt rammet av krigen i Ukraina og annen global økonomisk usikkerhet. Det var en vekst på knapt 0,4 prosent i 2024, og den ventes å øke til kun 1 prosent i år.

Samtidig har den borgerlige koalisjonen innført kraftige budsjettkutt for å redusere budsjettunderskuddet.

