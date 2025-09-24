Mer enn halvparten: USA på vei rett ned

54 prosent av amerikanerne tror USAs økonomi er i ferd med å bli verre. Andelen er mer enn dobbelt så stor som den var ved begynnelsen av Donald Trumps andre presidentperiode, melder Forbes og viser til en undersøkelse utført av The Economist og YouGov.

Om dagens økonomiske tilstand mener mer enn to tredjedeler at økonomien enten er OK eller i en svak tilstand. 35 prosent sier økonomien er svak, mens 32 prosent vurderer den til å være i grei forfatning.

Andelen respondenter som beskriver økonomien som god, utgjør 24 prosent. 4 prosent går for at økonomien er «utmerket».

Det er respondentene i aldersgruppen 18–29 år som er mest kritiske til økonomien. 69 prosent av disse vurderer USAs økonomi til å være enten OK eller svak.

Undersøkelsen ble utført blant 1.551 voksne amerikanere mellom 19. september og 22. september.

Ferskt rentekutt

Tallene kommer bare dager etter at sentralbanken Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell senket styringsrenten til intervallet 4,00–4,25 prosent og signaliserte ytterligere to kutt senere i år, på grunn av bekymringer for et svakere arbeidsmarked.

Forrige gang Fed kuttet renten var i desember 2024 – etter at Trump vant presidentvalget, men før han tiltrådte.

Tirsdag bemerket Powell at det svakere arbeidsmarkedet var en faktor bak det nye rentekuttet, samt at den kortsiktige risikoen for inflasjonen vipper oppover, ifølge Forbes.

Arbeidsledigheten gikk opp til 4,3 prosent i august, over konsensus på 4,2 prosent. Inflasjonen økte til 2,9 prosent i august, det høyeste nivået siden januar, etter en prisvekst på 2,7 prosent de to foregående månedene. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi, holdt seg stabilt på 3,1 prosent.