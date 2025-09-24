Jan L. Andreassen: – Norges Bank settes sjakkmatt

– Norges Bank vil ikke ha annet valg enn å kutte renten mye, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

I første episode av Finansavisens nye podcast, «FA Makro», peker Andreassen på en rekke faktorer som hver for seg, og sammen, vil måtte føre til vesentlig lavere styringsrente i Norge enn Norges Bank selv har indikert.

– Norge er i en særstilling. Andre land som ønsker å stimulere kan ikke lenger gjøre det via statsbudsjettene, all stimulans må komme via pengepolitikken.

Tuttifrutti-effekt

Det gjelder ikke Norge, hvor man «kan velge hva man vil gi gjennom skattelette og økte utgifter, og hva man vil gi gjennom renter», mener Andreassen.

I podcastepisoden er Andreassen innom hvordan sosialdemokratenes svikt og woke-politikk har banet veien for den kraftige motreaksjonen med blant annet Trump-linjen, de mange politisk styrte prisene i Norge og de gode utsiktene for husholdningenes økonomi de kommende årene.

– I Norge kan vi få et veldig ekspansivt statsbudsjett når det er ferdig forhandlet og saldert av tuttifrutti-gjengen, og da kan det bli mindre rom for rentekutt.

– Tror du da på Norges Banks prognose om ett rentekutt i året, fordi Stortinget og regjeringen vil gi gass?

– Vi bør diskutere hva vi ønsker å gjøre. Men den store jokeren er kronekursen. Går kronen mye sterkere enn i dag, så bør Norges Bank forsøke å dempe bykset i kronekursen, i den grad det er mulig, med rentekutt, mener sjeføkonomen.

Mye sterkere krone

– Jeg tror kronekursen kan gå cirka 10 prosent nominelt, og sette det som er igjen av konkurranseutsatte næringer under et voldsomt press. Derfor tror jeg ikke på Norges Banks prognose, men tror at det kommer flere rentekutt, sier Andreassen i podcasten.

– Hvis kronen går tilbake til sitt historiske gjennomsnitt fra dagens svake nominelle nivå, så setter det Norges Bank i sjakkmatt. Spillet med finanspolitikk, arbeidsledighet og rentesetting blir satt til side, og man må gripe til mer dramatiske virkemidler. Man blir mer styrt av valutakursen.

En grunn til en sterkere krone, alternativt mye lavere norsk styringsrente, er hva sentralbankene ute må ty til.

Miran-effekten

– Vi må regne med fra USA og Europa, at til tross for at inflasjonen vil holde seg mellom 2 og 4 prosent, så kommer sentralbankene til å kutte rentene. Hvis ikke Norges Bank gjør det samme, så kan kronen rause av gårde ganske mye.

Andreassen mener dessuten at den åpenbare amerikanske ambisjonen om å svekke dollarkursen kan oppnås raskt:

– Jeg tror Stephen Miran blir USAs neste sentralbanksjef, og måten han har tenkt å få ned dollaren på, er å kutte renten kraftig. Da kommer vi tilbake til at Norges Bank blir satt sjakkmatt.