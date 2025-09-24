USA gir Argentina nødhjelp

Redningspakken til Argentina bekreftes av USAs finansminister Scott Bessent på X.

«USAs finansdepartement står klare til å kjøpe Argentinas statsobligasjoner denominert i dollar og vil gjøre det som forholdene krever», skriver Bessent.

Båndene mellom Donald Trump og Argentinas president Javier Milei knyttes med det enda tettere. I Bessents egne ord:



«President Trump har gitt president Milei en sjelden støtteerklæring til en utenlandsk politiker.»

Han sier også at USA er beredt på å stille «betydelig» kreditt til rådighet til Argentina, gjennom Exchange Stabilization Fund.

Bessent skriver også at USAs finansdepartement er i forhandlinger med Argentinske myndigheter om en valutavekslingsavtale på 20 milliarder dollar med den argentinske sentralbanken.

USA står også klare for å kjøpe Argentinas statsgjeld i annenhåndsmarkedet, ifølge Bessent. Det kan hjelpe med å stabilisere rentesvingningene.

«Vi arbeider i tett samarbeid med den argentinske regjeringen for å forhindre overdreven volatilitet», skriver Bessent.

Det skjer etter at Bessent på mandag annonserte at USA vil støtte en argentinsk økonomi i fritt fall.

Etter onsdagens X-melding styrker den argentinske pesoen seg noe mot dollaren.