USA gir Argentina nødhjelp

Redningspakken til Argentina bekreftes av USAs finansminister Scott Bessent på X.
«USAs finansdepartement står klare til å kjøpe Argentinas statsobligasjoner denominert i dollar og vil gjøre det som forholdene krever», skriver Bessent.
Båndene mellom Donald Trump og Argentinas president Javier Milei knyttes med det enda tettere. I Bessents egne ord:
«President Trump har gitt president Milei en sjelden støtteerklæring til en utenlandsk politiker.»
Han sier også at USA er beredt på å stille «betydelig» kreditt til rådighet til Argentina, gjennom Exchange Stabilization Fund.
Bessent skriver også at USAs finansdepartement er i forhandlinger med Argentinske myndigheter om en valutavekslingsavtale på 20 milliarder dollar med den argentinske sentralbanken.
USA står også klare for å kjøpe Argentinas statsgjeld i annenhåndsmarkedet, ifølge Bessent. Det kan hjelpe med å stabilisere rentesvingningene.
«Vi arbeider i tett samarbeid med den argentinske regjeringen for å forhindre overdreven volatilitet», skriver Bessent.
Det skjer etter at Bessent på mandag annonserte at USA vil støtte en argentinsk økonomi i fritt fall.
Etter onsdagens X-melding styrker den argentinske pesoen seg noe mot dollaren.