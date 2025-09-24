Stor fare for «shutdown»

Fristen for å unngå nedstengning av store deler av statsapparatet i USA er bare dager unna. Hvis det ikke oppnås enighet i Kongressen, vil «shutdown» inntreffe 1. oktober.

Som så mange ganger før, handler dette om tautrekking, denne gangen om statsbudsjettet, Big Beautiful Bill Act.

Ellers har «shutdown» regelmessig vært trusselen når demokratene og republikanerne har slitt med å bli enige om å heve det amerikanske gjeldstaket.

Budsjett-strid

Republikanerne har fremmet et forslag («continuing resolution») med sikte på å holde statlige aktiviteter oppe til 20. november. Forslaget får ikke støtte fra demokratene, som vil koble et slikt vedtak opp til videreføring av «Affordable Care Act», som blant annet sikrer lettere tilgang til helseforsikring for lavinntektsgrupper. Demokratene vil også ha fjernet flere andre elementer fra republikanernes budsjettforslag.

Et varslet møte mellom president Donald Trump og demokratenes ledere er avlyst.

Ifølge Citi Research er markedsreaksjonene små, og mindre enn de pleier å være når det står om gjeldstaket.

Mister nøkkeltall

«På veldig kort sikt kan nedstengning bety forsinkelser for nøkkeltall. På lengre sikt kan nedstengning bety permittering av statsansatte, noe som vil dempe inntektene og dermed veksten noe», skriver Citi i en kommentar.

Den første konsekvensen kan bli at «månedens viktigste tall», den amerikanske sysselsettingsrapporten, ikke kommer som planlagt fredag 3. oktober.

De to foregående rapportene har gitt store markedsutslag, og var medvirkende til at Fed i forrige uke kuttet renten og varslet to sannsynlige rentekutt til i år.