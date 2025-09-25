Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 144.000 i august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er på samme nivå som måneden før, og gir en arbeidsledighet på 4,7 prosent.

– Arbeidsledigheten har økt med 0,6 prosentpoeng siden årsskiftet, og det er blant unge mellom 15 til 24 år ledigheten har økt mest. I denne yngste aldersgruppen er det særlig et økt arbeidstilbud som har drevet ledigheten oppover, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Høy deltakelse

Deltakelsen i arbeidsstyrken er imidlertid nå på et rekordhøyt nivå. I august besto arbeidsstyrken, det vil si personer som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet, av drøyt 3 millioner mennesker.

Arbeidsstyrken som andel av befolkningen var på hele 73,4 prosent. Forrige gang den var høyere var i juni 2009, og da lå den på 73,5 prosent.

Jobbnedgang

Fra juli til august ble det 8.300 færre jobber, noe som tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent. Det kommer etter en svak økning de foregående månedene.

Bygg og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting og personlig tjenesteyting var næringene som bidro mest til nedgangen.

– Selv om nedgangen i jobber mellom juli og august var den største så langt i år, har det vært over 3,1 millioner jobber hver måned i 2025, sier Tonje Køber.

Sammenliknet med januar hadde antall jobber økt med 10.150 i august.