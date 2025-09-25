Frankrikes statsgjeld: Når rekordnivå

Statsgjelden i andre kvartal i år tilsvarer nesten 40.000 milliarder kroner, eller 115,6 prosent av Frankrikes brutto nasjonalprodukt.

Frankrikes statsgjeld som andel av BNP er nå den tredje høyeste i EU etter Hellas og Italia, og nærmer seg det dobbelte av 60 prosent, som er andelen EUs regelverk egentlig tillater.

Lecornu ble oppnevnt som statsminister av president Emmanuel Macron tidligere denne måneden. Han har fortsatt til gode å danne regjering, og må levere et statsbudsjett innen midten av oktober. Begge oppgavene blir vanskeliggjort av at de Macron-vennlige partiene er i mindretall i nasjonalforsamlingen.

– Jeg er den svakeste statsministeren i den femte republikkens historie, skal han ha sagt til fagbevegelsens ledere tidligere denne uka.

Den femte republikken er perioden i Frankrikes historie som begynte i 1958 under Charles de Gaulle.

Lecornu tok jobben etter at forgjengeren François Bayrou ble kastet etter bare ni måneder, etter å ha foreslått budsjettkutt på 44 milliarder euro for å få bukt med statsgjelda. Sosialistpartiet har lagt fram et ultimatum overfor Lecornu om at han må innføre en ny formuesskatt om de skal støtte et kuttbudsjett.

Det er også voldsomme demonstrasjoner mot budsjettkuttene i gatene i Frankrike, særlig ledet av fagbevegelsen.