Anbefaler hamstring av kontanter

Studiet kalt «Keep calm and carry cash» utført av ESB konkluderer med at flere land bør vurdere å gi anbefalinger om at i alle husholdninger bør hver person ha mellom 70 til 100 euro tilgjengelig i kontanter.

Det tilsvarer cirka mellom 800 til 1.200 kroner i kontanter. Det skal dekke innkjøp av basisvarer for omtrent 72 timer.

Det er tilsvarende anbefalinger som regjeringene i Nederland, Østerrike og Finland allerede har gitt sine befolkninger. Finland undersøker også «motstandsdyktige» minibanker, for å sikre tilgangen til kontanter dersom den digitale infrastrukturen skulle bryte sammen.

«Kontanter er en kritisk komponent i nasjonal kriseberedskap», skriver ESB i studiet.

Tidligere i år anbefalte EU-kommisjonen befolkningen om å bygge seg kriselagre bestående av kontanter, mat, vann og medisiner som kan holde i 72 timer i en krisesituasjon.