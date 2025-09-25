USAs økonomi: Mye sterkere enn først meldt

Endelige tall for USAs økonomi torsdag viser en BNP-vekst på hele 3,8 prosent i andre kvartal. Det er den sterkeste veksten for amerikansk økonomi siden tredje kvartal 2023.

På forhånd var det ventet en vekst på 3,3 prosent, ifølge Trading Economics.

De innledende estimatene fra US Bureau of Economic Analysis pekte mot en vekst på da overraskende sterke 3,0 prosent i andre kvartal, opp fra minus 0,5 prosent i første kvartal og langt over konsensus på 2,4 prosent. De reviderte tallene fra slutten av august kom inn på enda sterkere 3,3 prosent, mens konsensus da var løftet til 3,1 prosent.

Les også – Alle ser at han trekker seg ut Europa mistenker at Donald Trumps plutselige linjeskifte overfor Ukraina kan være starten på en prosess som ender med at USA trekker seg ut.

Den store oppjusteringen nå reflekterer hovedsakelig høyere tall for privatforbruket. Ved forrige revisjon var både forbrukernes pengebruk og investeringer samt lavere import forklaringer på oppjusteringen.

Tallrush

Torsdag er det også kommet tall for varige goder, varehandelsbalanse og nye trygdesøkere.

Ordrene for varige goder økte med 2,9 prosent fra juli til august, etter et fall på 2,7 prosent måneden før. Konsensus lå på minus 0,5 prosent. Ekskludert transport var ordrene opp 0,4 prosent på månedsbasis, etter en økning på 1,1 prosent i juli. Her var det ventet flat utvikling nå.

Les også Trump vurderer masseoppsigelser USA har bare dager på seg for å unngå nedstengning av offentlig sektor. Nå ber Trump-administrasjonen om planer for permanente oppsigelser.

USAs handelsbalanse for varer viser et underskudd på 85,5 milliarder dollar i august. Måneden før var underskuddet på 102,8 milliarder dollar, mens konsensus nå var på minus 95,7 milliarder.

Laveste siden juli

Ferske arbeidsmarkedstall viser at det i forrige uke bare var 218.000 nye søkere til ledighetstrygd i USA, mot 232.000 foregående uke og en forventning nå på 235.000. Det nye tallet er det laveste siden midten av juli i år.

Antallet personer som fortsetter å motta dagpenger, har sunket fra 1.928.000 til 1.926.000. Konsensus her antydet en økning til 1.930.000.