Forbrukertilliten: – Fortsatt preget av usikkerhet

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 11,7 poeng i september. Det er en nedgang fra 9,8 poeng i august, viser målingen til Opinion.

Indeksen for september ligger omtrent på snittet av de ni målingene så langt i år. Slått sammen til kvartal, er indeksen på sitt høyeste i tredje kvartal.

– Selv om den underliggende trenden er opp fra de lave nivåene våren 2025 og tidligere år, er forbrukertilliten stadig negativ. Vi må fortsatt tilbake til oktober 2021 for å finne en måling med netto flere optimister enn pessimister, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

– Det forteller oss at optimismen er varsom og betinget. Svingningen fra august til september er liten og i tråd med normal målevariasjon, sier han.

Rentekutt

Målingen i september er hentet inn i dagene før Norges Bank kuttet styringsrenten fra 4,25 til 4 prosent.

– Norges Bank har understreket at det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, inflasjons- og vekstutsiktene både ute og hjemme og hvordan lønnsveksten vil påvirke den innenlandske prisveksten i tiden som kommer, sier Høidahl.

Han påpeker at psykologisk gir varsel om rentenedgang et forventningsløft.

– Effekten pr. måned kan være moderat for mange, men merkbar i husholdningsbudsjetter med stram likviditet. Tilliten løftes først når rentekuttene merkes på terminbeløpene. Den opplevde situasjonen er bedre enn i fjor, men presset fra høye levekostnader består, sier fagsjefen, og påpeker at når det gjelder 12-måneders forventningene til egen økonomi ser man en svak positiv trend, men de er fortsatt preget av usikkerhet og avventning.

27 prosent av de spurte tror nå at husholdningens økonomi vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, sammenlignet i dag. 30 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, mens resten oppgir at den vil være uendret eller at de ikke er sikre.

– Det knytter seg spenning til hvordan innføringen av Norgespris vil slå ut. En moderat og forutsigbar strømpris gjennom vinteren kan være en katalysator for løft i forbrukertilliten. En forbedring avhenger dessuten av at rentekuttene merkes og fortsetter, at prisveksten dempes videre, og at fastprisen på strøm gir reell verdi og trygghet i husholdningenes hverdag. Det mangler ikke på risikofaktorer i en uforutsigbar verden, sier Høidahl.