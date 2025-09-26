EU svarer på Trumps proteksjonisme og en flom av billige kinesiske varer med egne tolltiltak og nye «Buy European»-krav.

Ifølge den tyske næringslivavisen Handelsblatt planlegger EU-kommisjonen å innføre vernetoll på mellom 25 og 50 prosent på kinesisk stål og stålprodukter allerede de neste ukene. Tiltaket kommer etter at Donald Trump stengte det amerikanske markedet for en rekke kinesiske varer, noe som har ført til at overskuddseksporten i stedet flyter inn i Europa og presser prisene.

«Buy European»-krav

I tillegg til toll varsler kommisjonen nye regler som skal knytte offentlige kontrakter til europeiske produkter. Fremtidige infrastrukturprosjekter som T-baner, broer og jernbaner må bygges med grønt stål produsert i EU. Bilutleieselskaper og store konsern kan også bli pålagt kvoter for å kjøpe europeiske elbiler.

– Europa har ingen annen mulighet enn å finne en ny balanse, sa industrikommissær Stéphane Séjourné til Handelsblatt.

Han mener EU både må fjerne handelshindringer internt og beskytte seg mot partnere som «ikke lenger respekterer noen regler».

Den tyske finansministeren Lars Klingbeil åpnet denne uken for at «Buy European» kan være en vei å gå, og sa han hadde diskutert temaet med sin franske kollega Éric Lombard, skriver Handelsblatt.

Liten effekt på Kina

Selv om EU-toll på 25–50 prosent kan ramme enkeltleveranser, er det ventet at den samlede effekten på Kina blir begrenset. Ifølge Reuters utgjorde EU bare rundt 4 prosent av Kinas ståleksport i 2024, tilsvarende 368.000 tonn.

Totalt produserer Kina mer enn halvparten av verdens stål, og eksporten ventes å nå rekordnivåer på opptil 120 millioner tonn i år.

Analytikere peker på at behovet for nye markeder er akutt i Kina etter en langvarig eiendomskrise som har svekket innenlandsk etterspørsel. Bare i år har rundt 54 handelshindre mot kinesisk stål blitt innført globalt, og flere kan komme dersom eksporten øker ytterligere, skriver nyhetsbyrået.

Press på europeisk industri

EUs stålprodusenter sliter med marginene som følge av global overkapasitet, samtidig som de må investere tungt i grønn omstilling. I juli begynte EU å overvåke import og eksport av skrapmetall som stål, aluminium og kobber, etter bransjevarsler om knapphet og risiko for stengte smelteverk, ifølge Reuters.

Også USA har lagt tunge tollsatser på stålimport – på opptil 50 prosent – noe som ytterligere bidrar til å forskyve kinesisk eksport mot Europa.