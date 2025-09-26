– Spot on. Disse tallene er akkurat som forventet, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge etter fredagens ferske inflasjonstall fra USA.
PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure) kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis i august, mot henholdsvis 0,2 og 2,6 prosent i juli.
Utviklingen var helt i tråd med forventningene på forhånd, ifølge Trading Economics.
Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis i august – begge uendret fra måneden før, og begge helt på linje med konsensus.
– Så er det verdt å minne om at kjerneinflasjonen har steget fra 2,6 i april, og inflasjonen ligger et godt stykke over målet på 2 prosent, fortsetter Knudsen.
Han mener dette kan begrense Federal Reserves muligheter for å senke styringsrenten videre – med mindre jobbveksten blir veldig svak fremover.
Fed-kutt i forrige uke
PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA. Feds inflasjonsmål ligger på 2 prosent.
De kommer dagen etter knallsterke amerikanske BNP-tall samt nye, sterke tall fra arbeidsmarkedet, som kan gi Fed færre grunner til å senke rentene.
I forrige uke kuttet Fed imidlertid styringsrenten for første gang i år, til 4,00–4,25 prosent. Dette var som ventet på forhånd.
Samtidig viste nye prognoser en forventning om en PCE-inflasjon på 3,0 prosent i 2025, før den avtar til 2,6 prosent neste år og 2 prosent på lang sikt.