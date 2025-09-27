Også i eurosonen har styringsrenten blitt satt kraftig ned for å støtte opp om økonomien. Her ligger styringsrenten nå på 2 prosent. I USA har sentralbanken nylig satt styringsrenten ned, og varsler to rentekutt til før utgangen av 2025 for å motvirke en videre svekkelse i arbeidsmarkedet. Ved siste måling viste det seg nemlig at det knapt har vært vekst i sysselsettingen i USA de siste månedene, og arbeidsledigheten har steget til over et nøytralt nivå.

Så annerledes?

Hva er det som gjør at våre handelspartnere sliter med svakere aktivitetsvekst samtidig som Norge går så bra? Hvordan kan vår lille, åpne økonomi være en øy av overoppheting i en verden som ellers preges av økonomisk avmatning?

Vel, en åpenbar forskjell mellom Norge og våre europeiske handelspartnere er at vi har olje og gass. Og ser man nærmere på bransjene i norsk økonomi, er det nettopp petroleumssektoren som har vært vår eksepsjonelt sterke vekstmotor de siste årene. Oljeskattepakken som kom under pandemien har bidratt til en kraftig aktivitetsvekst på norsk sokkel de siste årene.

Men nå er snart effektene uttømt, og de kommende årene ligger det an til fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel. Dette kommer også til syne i Norges Banks regionale nettverksundersøkelse, hvor oljeleverandørene har tatt sine forventninger til aktivitetsvekst det kommende kvartalet ned til nær null. Tradisjonell eksport har også gjort det ganske bra de siste to årene, godt hjulpet av en svekket norsk krone. Det nærmeste kvartalet tror disse bedriftene at aktivitetsveksten vil holde seg oppe, men de er bekymret for hva Trumps toll skal gjøre med internasjonal etterspørsel etter hvert.

Trumps toll

Og det har de god grunn til å være bekymret for. Så langt har Trumps tollutspill bidratt til å trekke den gjennomsnittlige importtollen i USA opp til over 10 prosent. Dette er allerede fire ganger så høyt som før Trump inntok det hvite hus i januar. Og skal man tro Yale Budget Lab, vil de siste endringene i tollsatser trekke den gjennomsnittlige tollsatsen på import til USA opp mot 20 prosent. Så høy har den ikke vært siden 1930-tallet.

Kinesiske utenrikshandelstall viser allerede hvordan landets eksport til USA har kollapset, og hvordan samlet eksportvekst gradvis svekkes. Etter alle solemerker vil Trumps politikk bidra til å svekke internasjonal handel. Det var også effekten da Trump satt i gang en handelskrig med Kina i 2018, selv om tolløkningene den gang var langt mer beskjedne.

Svakt i Norge

Hvordan skal norsk økonomi klare å opprettholde et høyt press med dette bakteppet? Ser man på næringer i Norge som vender seg mot norske husholdninger, så er det langt magrere tilstander. Både bygg/anlegg, varehandel og husholdningsrettede tjenester har hatt en svak utvikling lenge. Riktignok har norske husholdningers varekonsum tatt seg opp i det siste, mens tjenestekonsumet fortsatt er svakt. Årsaken til bedringen i varekonsum er trolig at nordmenns kjøpekraft har styrket seg som følge av reallønnsvekst, mens noe kan også være en gjeninnhenting etter svakt varekonsum i 2023 og 2024. Bygg og anlegg har slitt lenge, men den siste tiden har bransjen justert opp sine forventninger til aktivitetsvekst, i påvente av at nordmenn skal få bedre råd og etterspørre flere boliger.

Så hvis man ikke får noe særlig hjelp fra rentene, og i lys av at oljemotoren blir svakere og gitt Trumps ville tiltak, hvor skal presset komme fra i vår lille, åpne økonomi?

Men rentekuttene lar vente på seg, skal vi tro Norges Bank. Så hvis man ikke får noe særlig hjelp fra rentene, og i lys av at oljemotoren blir svakere og gitt Trumps ville tiltak, hvor skal presset komme fra i vår lille, åpne økonomi? Våre nærmeste og største handelspartnere sliter allerede med svakere aktivitet.

Sentralbankene skal se framover når renten settes. Ifølge Norges Bank, virker pengepolitikken med et tidsetterslep på 1–3 år. Der vi står i dag virker det rart å være mer bekymret for at inflasjonen ikke skal komme ned, enn at vi kan få en vending i langt kjøligere retning i norsk økonomi.