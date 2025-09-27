Spania ble denne måneden oppgradert av Moody’s til A3 og av Fitch til A, etter en tilsvarende forbedring fra S&P for to uker siden. Det er landets høyeste ratingnivå siden 2012, melder Bloomberg.

Ratingbyråene peker på en mer balansert vekstmodell, bedring i arbeidsmarkedet og en styrket banksektor som øker motstandskraften. Fitch fremhever at Spanias økonomiske prestasjon «har overgått forventningene og klart løpt fra andre store eurosoneland».

Spania, sammen med andre søreuropeiske land fra Hellas til Italia, har fått en jevn oppadgående utvikling. BNP ventes å vokse med 2,6 prosent i år mot 1,2 prosent for eurosonen, og statistikkbyrået INE oppjusterte andrekvartalsveksten til 0,8 prosent. I obligasjonsmarkedet har spreaden mot tyske 10-åringer falt til om lag 57 basispunkter fra over 130 i 2022.

Politisk fastlåst

Likevel gjenstår det store utfordringer. Offentlig gjeld er fortsatt høy — 102,3 prosent av BNP ved utgangen av juli — om enn ned fra pandemitoppen på 124,2 prosent.

Politiske spenninger skaper også usikkerhet. Siden valget i 2023, som var uten noen klar vinner, har statsminister Pedro Sánchez’ mindretallsregjering slitt med å få gjennom budsjett og annen kjernepolitikk. Fitch advarte spesielt om denne «politiske fastlåstheten», skriver Bloomberg.

Til tross for politisk fastlåsthet har turisme, lave energipriser og høyt privatforbruk holdt veksten oppe. Næringsminister Carlos Cuerpo beskriver oppgraderingene som et bevis på tillit til de økonomiske utsiktene og tror tiltaket vil trekke flere investorer til spanske statspapirer.

– Tre oppgraderinger på knapt to uker viser tillit til vår vekst og de gode utsiktene for økonomien vår, sier Cuerpo.