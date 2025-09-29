Detaljhandelen steg i august

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,2 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det skjer etter en oppgang på 0,7 prosent fra juni til juli.

For den samlede tremånedersperioden fra juni til og med august i år steg omsetningsvolumet med 0,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

– Bidraget til den samlede veksten i detaljhandelen kom fra flere næringer, der møbelsalg var blant næringene som trakk mest opp. Butikkhandel med dagligvare og klær som bidro opp forrige måned var de næringene som bidro mest ned i august, sier seniorrådgiver i SSB, Marius Bergh.

Det siste året har detaljhandelen hatt en stabilt stigende trend. Blant enkeltnæringer er imidlertid bensinstasjoner og dagligvare unntaket.

– Bensinstasjoner har hatt en nedadgående trend i lang tid som følge av overgangen til elbiler. Volumet innenfor dagligvarebutikker har vært relativt uendret det siste året. Dette må blant annet ses i sammenheng med at det her selges nødvendighetsgoder der volumet ikke svinger så mye med konjunkturene, sier Bergh.