Jakter ny Fed-sjef: Trumps favoritter

Selv om det har vært mye snakk om at Donald Trump forsøker å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve-styret, er Trumps store ønske å få fjernet mannen han selv innsatte for syv år siden, Jerome «Jay» Powell. Den nåværende sentralbanksjefens periode utløper til våren, og finansminister Scott Bessent har allerede begynt å intervjue kandidater, ifølge Semafor.

Ifølge Bessent er det foreløpig 11 personer som konkurrerer om å erstatte Powell, og han planlegger å presentere «tre eller fire» for Trump mot slutten av prosessen.

Ifølge Semafor har Bessent ikke offentliggjort hvem de 11 kandidatene er, men her er en kort oppsummering av de foreløpig mest aktuelle navnene:

Visesentralbanksjef Michelle Bowman. Foto: Bloomberg

Fed-guvernør Michelle Bowman

Bowman, en Trump-utnevnt, er i dag visesentralbanksjef med ansvar for tilsyn. Hun har hatt en nøkkelrolle i administrasjonens dreining mot mer «lett» regulering.

Bowman støttet Feds beslutning om å kutte renten med et kvart prosentpoeng tidligere denne måneden, men signaliserte nylig at hun kan være åpen for en mer aggressiv linje.

Christopher Waller Foto: Bloomberg

Fed-guvernør Christopher Waller

Bessent intervjuet Waller, også Trump-utnevnt, allerede i juli. Han har imponert Trump-rådgivere med sin villighet til å lene seg på prognoser. Som en langvarig Fed-tjenestemann kan hans bånd til Det hvite hus imidlertid være for svake til å vinne Trumps fulle tillit.

Likevel kan hans bakgrunn berolige investorer, samtidig som han forfølger de aggressive rentekuttene Trump ønsker.

Kevin Warsh Foto: Bloomberg

Tidligere Fed-guvernør Kevin Warsh

Warsh, utnevnt av Bush, som tidligere var aktuell for finansministerposten under Trump, ble tidlig nevnt som favoritt til å ta over for Powell.

Han har endret syn på renten og mener nå at Fed-renten er for høy.

Kevin Hassett Foto: Bloomberg

Det hvite hus-rådgiver Kevin Hassett