Jakter ny Fed-sjef: Trumps favoritter

Selv om det har vært mye snakk om at Donald Trump forsøker å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve-styret, er Trumps store ønske å få fjernet mannen han selv innsatte for syv år siden, Jerome «Jay» Powell. Den nåværende sentralbanksjefens periode utløper til våren, og finansminister Scott Bessent har allerede begynt å intervjue kandidater, ifølge Semafor.
Ifølge Bessent er det foreløpig 11 personer som konkurrerer om å erstatte Powell, og han planlegger å presentere «tre eller fire» for Trump mot slutten av prosessen.
Ifølge Semafor har Bessent ikke offentliggjort hvem de 11 kandidatene er, men her er en kort oppsummering av de foreløpig mest aktuelle navnene:
Visesentralbanksjef Michelle Bowman. Foto: Bloomberg
Fed-guvernør Michelle Bowman
- Bowman, en Trump-utnevnt, er i dag visesentralbanksjef med ansvar for tilsyn. Hun har hatt en nøkkelrolle i administrasjonens dreining mot mer «lett» regulering.
- Bowman støttet Feds beslutning om å kutte renten med et kvart prosentpoeng tidligere denne måneden, men signaliserte nylig at hun kan være åpen for en mer aggressiv linje.
Christopher Waller Foto: Bloomberg
Fed-guvernør Christopher Waller
- Bessent intervjuet Waller, også Trump-utnevnt, allerede i juli. Han har imponert Trump-rådgivere med sin villighet til å lene seg på prognoser. Som en langvarig Fed-tjenestemann kan hans bånd til Det hvite hus imidlertid være for svake til å vinne Trumps fulle tillit.
- Likevel kan hans bakgrunn berolige investorer, samtidig som han forfølger de aggressive rentekuttene Trump ønsker.
Kevin Warsh Foto: Bloomberg
Tidligere Fed-guvernør Kevin Warsh
- Warsh, utnevnt av Bush, som tidligere var aktuell for finansministerposten under Trump, ble tidlig nevnt som favoritt til å ta over for Powell.
- Han har endret syn på renten og mener nå at Fed-renten er for høy.
Kevin Hassett Foto: Bloomberg
Det hvite hus-rådgiver Kevin Hassett
- Hassett, en annen toppkandidat, er en sterk forsvarer av Trumps økonomiske agenda.
- Kritikere frykter at hans nære bånd til Trump kan true Fed-uavhengigheten, men Hassett selv har insistert på at pengepolitikken må være fri for politisk påvirkning.