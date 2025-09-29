I innlegget skriver han at filmbransjen har blitt stjålet fra USA av andre land, og mener California spesielt er blitt hardt rammet.

– For å løse dette langvarige, endeløse problemet vil jeg innføre 100 prosent toll på alle filmer som lages utenfor USA, skriver presidenten.

Presidenten varslet en slik toll allerede i mai. Da uttalte han at USAs filmindustri er døende, noe han mener er en nasjonal sikkerhetstrussel.

– Vi skal gjøre filmer produsert i USA storslåtte igjen, skrev han på Truth Social den gang.