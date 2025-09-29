Russland: Kaller inn 135.000 til militærtjeneste

I innkallingen, som ble sendt ut mandag, beordrer Putin innkalling av 135.000 unge menn fra hele Russland mellom 1. oktober og 31. desember.

Russland kaller inn menn mellom 18 og 30 år til obligatorisk militærtjeneste hver høst og vår. Dette er den største høstinnkallingen siden 2016. Sammen med de 160.000 som ble innkalt på våren, ligger også hele 2025 an til å bli året med størst antall innkalt siden 2016.

De innkalte må tjenestegjøre et år på en militærbase i Russland. De blir ikke sendt for å kjempe i Ukraina, og innkallingen er urelatert til mobiliseringen der vernepliktige russiske menn blir innkalt til å kjempe i krigen.

Allikevel er det blitt rapportert om at personer som er blitt innkalt til militærtjeneste har blitt sendt rett til fronten. I tillegg er det høyere sannsynlighet for at de som har gjennomført militær trening blir sendt i krigen.