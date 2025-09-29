Netanyahu: Sa unnskyld til Trump

Den israelske statsministeren sa unnskyld til Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani på telefon fra Det hvite hus under møtet med USAs president Donald Trump mandag.

Dette opplyser en kilde nær Netanyahu til nyhetsbyrået Reuters.

Seks mennesker ble drept da Israel angrep en bygning i Doha der Hamas-ledere drøftet forhandlingene med Israel som Qatar er mekler i. Netanyahu rettferdiggjorde angrepet med anklager om at Qatar har finansiert Hamas.

Qatar har ikke diplomatiske bånd til Israel og har lenge huset lederne for Hamas, med godkjenning fra USA som ønsket en kanal for kommunikasjon. Qatar spiller også en sentral rolle i forhandlingene mellom Hamas og Israel om en våpenhvile i Gaza og frigivelse av de israelske gislene.

Fra 2018 til 2023 sendte Qatar millioner av dollar i kontanter og bistand til Hamas-styrte Gaza, med godkjenning fra Netanyahus regjering.

Ifølge New York Times og Times of Israel ønsket Netanyahu da å støtte opp under Hamas for å skape splittelse med den palestinske selvstyreregjeringen og dermed undergrave arbeidet for en tostatsløsning.