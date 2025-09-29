Trump: Netanyahu har gått med på fredsplanen for Gaza

– Jeg vil også takke statsminister Netanyahu for å ha gått med på planen, og for å ha hatt tillit til at hvis vi jobber sammen, kan vi få en slutt på døden og ødeleggelsene som vi har sett i så mange år, i tiår, sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus mandag kveld.

Kort tid før pressekonferansen publiserte Det hvite hus hva planen innebærer. Dersom begge parter, altså Israel og Hamas, sier seg enige i avtalen vil krigen ta slutt umiddelbart, ifølge Det hvite hus.

– Dette er en stor dag. Muligens en av de største dagene noensinne i sivilisasjonen. Ting som har pågått i hundrevis av år og tusenvis av år. I det minste er vi svært nære, og jeg tror vi vil være svært nære, sa Trump i innledningen sin under pressekonferansen.

Dersom avtalen godkjennes av Hamas, kommer alle gislene som holdes i Gaza til å frigis, fortsetter Trump på pressekonferansen.

Han la også til at dersom Hamas ikke går med på avtalen, kommer ikke Trump til å hindre Netanyahu i å knuse Hamas:

– Hvis Hamas avviser avtalen, noe som alltid er mulig, de er de eneste som er igjen. Alle andre har akseptert den. Men jeg har en følelse av at vi vil få et positivt svar. Men hvis ikke, som du vet, Bibi, ville du ha hatt vår fulle støtte til å gjøre det du måtte gjøre.