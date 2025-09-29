Netanyahu: – I dag tar vi kritiske skritt mot å avslutte krigen

– Jeg tror at vi i dag tar skritt mot å få en slutt på krigen og legge opp til fred. Jeg støtter planen din for å avslutte krigen i Gaza, som oppnår våre krigsmål, sier Netanyahu på en pressekonferanse med Trump mandag kveld.

– Gaza kommer til å bli demilitarisert, og Hamas kommer til å bli avvæpnet, fortsetter Netanyahu, som mener at Trumps plan er i tråd med Israels prinsipper for å avslutte krigen.

Det hvite hus har publisert en fredsplan på 20 punkter som ifølge Trump skal avslutte krigen i Gaza, som har pågått i nesten to år. Hamas må også godkjenne avtalen dersom den skal bli gjeldende, har Trump sagt.

– Israel vil gjennomføre ytterligere tilbaketrekninger knyttet til avvæpning og demilitarisering, men vil forbli i sikkerhetsområdet i overskuelig fremtid. Jeg tror vi bør forstå at vi gir alle en sjanse til å få dette gjort på en fredelig måte.

Netanyahu er klar på at hvis Hamas avviser planen, eller hvis de tilsynelatende aksepterer den og så motarbeide den, vil Israel «fullføre jobben» på egen hånd.

– Dette kan gjøres på den enkle måten, eller det kan gjøres på den vanskelige måten, sa han.