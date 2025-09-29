Eide om Trumps fredsplan: – Et viktig første skritt

– Vi ønsker denne utviklingen velkommen. Det er et viktig første skritt, men mye gjenstår. Det er avgjørende at partene nå griper sjansen til å avslutte krigen, sier Eide i en kommentar til NTB.

– Norge er i nær kontakt med sentrale parter om veien videre. Et viktig norsk budskap er at enhver løsningsmodell som omgår palestinernes deltakelse og rettigheter ikke vil gi verken legitimitet eller stabilitet, fortsetter han.

Trump la mandag kveld fram en fredsplan på 20 punkter som Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt han støtter. Hamas, som er part i henhold til planen, sier imidlertid at de ikke har mottatt planen.

– Flere elementer i denne planen er sammenfallende med de diskusjonene vi har vært engasjerte i over tid, senest under FNs høynivåuke forrige uke, sier Eide.

– Selv om krigshandlingene eventuelt stanser, er det viktig å understreke at vi ikke kan gå tilbake til situasjonen slik den var før terrorangrepet 7. oktober 2023. Det er kun gjennom en tostatsløsning at vi kan sikre fred og sikkerhet både for israelere og palestinere.