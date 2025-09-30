Året 2025 blir likevel ikke det tøffe året NHO hittil har ventet. NHOs ferske prognoser viser sterkere eksportvekst, høy sysselsettingsvekst og nær en dobling av forbruksveksten fra i fjor.

Det samme gjelder internasjonalt, der G20-landene har klart seg bedre enn NHO ventet i vinter og vår.

– Betinget optimisme

«Uroen etter USAs Liberation Day 2. april, er avløst av betinget optimisme», skriver sjeføkonom Øystein Dørum i sin nye prognoserapport.

De verste scenarioene man så for seg er ikke realisert. Noen land har fått handelsavtaler, og andre har fått lavere toll enn ventet. Samtidig gir det amerikanske arbeidsmarkedet økt grunn til bekymring.

Likevel jekker NHO opp prognosen for årets globale BNP-vekst med 0,2 prosentpoeng til 3,1 prosent. Neste år blir det litt kjøligere, 2,9 prosent.

Dørum karakteriserer utsiktene som «en myk landing».

Likevel pesssimister

Også i Norge har det gått noe bedre enn ventet. Veksten i fastlands-BNP første halvår tilsvarer omtrent normalveksten et helt år. Vareeksporten har klart seg god til tross for handelsuroen.

Blant NHO-bedriftene er det likevel litt flere pessimister enn optimister for neste halvår og NHO selv tror at fastlandseksporten vil vokse svakere de neste årene.

En innenlandsk sektor klarer seg godt, privat forbruk. Kraftig reallønnsvekst og to rentekutt hittil i år har gitt folk bedre råd. NHO venter derfor en dobling i privat forbruksvekst fra i fjor til i år.

Boligprisveksten anslås til 5-6 prosent årlig fremover.

Det siste året er 25.000 flere blitt sysselsatt, hvorav 80 prosent i private bedrifter. Samtidig melder nå ukrainere seg på arbeidsmarkedet, så ledigheten øker noe. Fremover vil veksten i sysselsettingen holde seg nær 25.000 i året, mens veksten i arbeidstilbudet øker mindre, tror NHO, som derfor venter lavere ledighet.

Enig med Norges Bank

Dørum legger seg på samme renteprognose som Norges Bank selv, og venter ett rentekutt i året de neste tre årene.

De siste årene har faktisk oljepengebruk økt markant, men ikke raskere enn veksten i Oljefondet. Fremover må regjeringen legge til grunn svakere vekst i Oljefondets verdi.

«Det er likevel rom for å øke oljepengebruken i norsk økonomi, i og med at oljepengebruken i år kun er 2,5 prosent av fondet, dersom vi ser bort fra de 50 milliardene i ekstraordinære overføringer til Ukraina», skriver NHO.

Legg til at Arbeiderpartiet nå er avhengig av støtte fra fire andre partier på rød-grønn side for å få vedtatt budsjettet, og da «kan det bli vanskeligere å holde utgiftsveksten nede», tror NHO.

Flere Fed-kutt

Feds rentekomite er splittet i synet på kommende rentekutt. NHO venter et kutt ved annethvert møte, i desember, mars og juni, slik at renten i juni havner på 3,25-3,50 prosent. Dette er to kutt mer enn NHO ventet i forrige prognoserapport, dels på grunn av et svakere arbeidsmarked og dels på grunn av mer duete signaler fra Fed.