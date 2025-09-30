Norges Bank: Kjøper kroner

I oktober skal Norges Bank kjøpe 276 millioner kroner daglig. Beløpet består av 150 millioner kroner som kjøpes på vegne av staten og 126 millioner kroner som kjøpes for å finansiere overføring av utbytte til staten.

Norges Bank kjøper og selger norske kroner i valutamarkedet på vegne av staten for å finansiere at deler av inntektene fra oljevirksomheten (som gir inntekter i kroner og utenlandsk valuta) brukes til å dekke planlagte underskudd på statsbudsjettet – det oljekorrigerte underskuddet.

Beløpet er det samme som bankens valutakjøp i september, da den også kjøpte 276 millioner kroner daglig.