Færre nye foretak for tredje år på rad

Antall nyetablerte bedrifter sank med 7,9 prosent i 2024. Fjoråret ble dermed det tredje året på rad med fall i antall nyetablerte foretak, etter en klar topp i 2021.

Ser man bort fra foretak uten ansatte, er det derimot klar vekst. Særlig har det blitt mange nye foretak med mellom 10 og 50 ansatte, viser ferske SSB-tall.

Færre «tomme» foretak

Til sammen ble det etablert 61.600 foretak av ulik størrelse, ned 5.300 fra 2023, viser ferske SSB-tall. 96 prosent av disse foretakene var enkeltpersonforetak. Langt de fleste av de nye foretakene var uten ansatte, og det er utelukkende her det har vært nedgang.

Det har de siste årene vært vekst i antall nye foretak med minst 1 ansatt. Det siste året har det kommet til 25 prosent flere nye foretak med mellom 10 og 19 ansatte og 33 prosent flere foretak med 20-49 ansatte.

Fortsatt byggfall

Fortsatt er det flest nye foretak innen «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting», fulgt av byggebedrifter. Disse to kategoriene hadde imidlertid en nedgang på henholdsvis 10 og 15 prosent i fjor.

Størst nedgang var det innen kulturforetak og undervisning, med fall på 21 og 17 prosent.

Innen mindre kategorier, blant annet overnatting og servering samt finansiering og forsikring, var det sterk økning. Også innen transportbransjen er det klar økning, 10 prosent, noe som trolig skyldes deregulering innen taxi-næringen samt veksten for ulike «bringe-hjem»-tjenester som Foodora.

SSB understreker at det for 2024 er gjort metodeendringer, som gir større usikkerhet rundt tallene enn vanlig.