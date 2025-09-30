Dette vil stenges ned i USA

Midnatt onsdag (amerikansk tid) er siste frist for å unngå en massiv nedstenging av føderal virksomhet i USA. Tirsdag ettermiddag er signalene fortsatt at det går mot en ny «shutdown», ettersom demokratene ikke ser ut til å få gjennomslag for å frede Obamacare fra kutt, mens republikanerne ikke får støtte for blant annet «clean funding bill».

Visepresident J.D. Vance sa tirsdag at han trodde det gikk mot nedstenging.

Tredje under Trump

I så fall blir det den 11. siden 1980, fjerde gang siden 2000 og tredje gang med president Donald Trump ved roret.

Hvis Senatet og Kongressen ikke får flertall for alle de nødvendige 12 vedtakene, eller enes om en utsettelse, hvor det gjeldende budsjettet løper videre inntil videre, vil konsekvensene raskt bli store.

Men all føderal virksomhet blir ikke berørt. Hverken Medicare, trygdesystemet, posten, sykehus for krigsveteraner og innvandringsmyndighetene kan fortsette som før, i hvert fall i første omgang. Føderale ansatte vil imidlertid ikke få utbetalt lønn.

Vil sparke folk

En rekke etater ventes å permittere ansatte raskt. Det gjelder både skattemyndigheten (IRS) og næringsdepartementet (Small Business Administration), ifølge Fox News. Lånekunder må også se langt etter utbetaling av lån innen de føderale programmene, og utbetaling av husleiestøtte vil stanse opp.