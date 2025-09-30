Dette vil stenges ned i USA

Midnatt onsdag (amerikansk tid) er siste frist for å unngå en massiv nedstenging av føderal virksomhet i USA. Tirsdag ettermiddag er signalene fortsatt at det går mot en ny «shutdown», ettersom demokratene ikke ser ut til å få gjennomslag for å frede Obamacare fra kutt, mens republikanerne ikke får støtte for blant annet «clean funding bill».
Visepresident J.D. Vance sa tirsdag at han trodde det gikk mot nedstenging.
Tredje under Trump
I så fall blir det den 11. siden 1980, fjerde gang siden 2000 og tredje gang med president Donald Trump ved roret.
Hvis Senatet og Kongressen ikke får flertall for alle de nødvendige 12 vedtakene, eller enes om en utsettelse, hvor det gjeldende budsjettet løper videre inntil videre, vil konsekvensene raskt bli store.
Men all føderal virksomhet blir ikke berørt. Hverken Medicare, trygdesystemet, posten, sykehus for krigsveteraner og innvandringsmyndighetene kan fortsette som før, i hvert fall i første omgang. Føderale ansatte vil imidlertid ikke få utbetalt lønn.
Vil sparke folk
En rekke etater ventes å permittere ansatte raskt. Det gjelder både skattemyndigheten (IRS) og næringsdepartementet (Small Business Administration), ifølge Fox News. Lånekunder må også se langt etter utbetaling av lån innen de føderale programmene, og utbetaling av husleiestøtte vil stanse opp.
Office of Management and Budget (OMB), som koordinerer føderale utgifter, har pålagt føderale etater å vurdere nedbemanning nå som det uansett trolig går mot nedstenging og permittering. OMB varslet i forrige uke at etatene «må bruke anledningen til å vurdere nedbemanning for alle ansatte» i programmer som ikke har annen finansiering enn over statsbudsjettet, og som ikke er prioritert av Trump-administrasjonen.
Slike «reduction in force»-oppsigelser vil komme i tillegg til permitteringer og «uavhengig av om den ansatte er permittert» i perioden med betalingsstans.
Kostbart for USA
Selv om Trump-administrasjonen vil spare utgifter under permitteringer, og muligens også på lengre sikt gjennom nedbemanning, vil en «shutdown» også gi varige kostnader. Ved nedstengingen i 2019, som bare var en delvis nedstenging på 34 dager, ble BNP redusert med 8 milliarder dollar på ett kvartal, 0,4 prosent av BNP. Seks år tidligere, ved en fullstendig «shutdown» på 16 dager i 2013, ble BNP svekket med 0,6 prosent.
Fra før er det kjent at «månedens viktigste tall», amerikanske sysselsettingstall, neppe blir publisert etter planen fredag. I tillegg ventes en lang rekke konsekvenser for det amerikanske samfunnet. Sysselsettingsveksten, som allerede har stupt, vil få et nytt slag i trynet uavhengig av når tallene blir publisert.
120.000 private jobber
I 2018-2019 ble 340.000 føderale ansatte permittert. Den gangen hadde Kongressen allerede fattet noen budsjettvedtak, så langt færre ble påvirket enn ved den forestående fulle nedstengingen.
Derfor anslår Wall Street Journal at det denne gangen kan være snakk om nesten 800.000 ansatte.
En stans i offentlig sektor vil også ramme private bedrifter som leverer til staten. I 2013 permitterte Lockheed Martin 3.000 ansatte som en direkte konsekvens av den føderale stansen. Bedrifter fikk ikke eksportlisenser for øl, vin og brennevin, boretillatelser for olje og gass eller oppdrag for nedstengte statlige virksomheter.
Resultatet ble 120.000 tapte jobber i privat sektor, ifølge WSJ.